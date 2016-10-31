И.Геращенко призвала Европарламент выполнить обязательства по предоставлению безвиза Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Во время встречи с делегацией Парламентской ассамблеи "Евронест" первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призвала представителей Европарламента выполнить обязательства относительно предоставления безвизового режима Украине. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Призывала Европарламент выполнить обязательства по предоставлению Украине безвизового режима", - сообщила И.Геращенко.
Также она подняла вопрос сотрудничества со всеми национальными парламентскими делегациями-членами "Евронест" на других парламентских площадках, таких как ПАСЕ или Межпарламентский союз.