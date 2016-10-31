І.Геращенко виступила проти проведення засідання Міжпарламентського союзу в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко виступила проти проведення наступного засідання Міжпарламентського союзу в Санкт-Петербурзі під час зустрічі з делегацією Парламентської асамблеї «Євронест». Про це І.Геращенко написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Ми не вважаємо пристойним той факт, що десятки делегацій у рамках Міжпарламентського союзу підтримали проведення наступного засідання в Санкт-Петербурзі і, що ще страшніше, під егідою сторіччя Жовтневої революції. Невже пострадянські і європейські країни забули, що принесла Жовтнева революція їхнім державам і народам? Україна — не забула. Ані Голодомор, ані сталінські табори, ані розстріляне відродження, ані геноцид кримських татар, виселених з рідної землі”, — повідомила І.Геращенко.
Довідка: Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ — парламентська установа Східного партнерства між Європейським Союзом та його Східноєвропейськими партнерами.
Установчий акт Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ підписаний у м. Брюссель 3 травня 2011 року.