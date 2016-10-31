И.Геращенко выступила против проведения заседания Межпарламентского союза в России

"Мы не считаем приличным тот факт, что десятки делегаций в рамках Межпарламентского союза поддержали проведение следующего заседания в Санкт-Петербурге и, что еще страшнее, под эгидой столетия Октябрьской революции. Неужели постсоветские и европейские страны забыли, что принесла Октябрьская революция их государствам и народам? Украина - не забыла. Ни Голодомор, ни сталинские лагеря, ни расстреляное возрождение, ни геноцид крымских татар, выселенных с родной земли", - сообщила И. Геращенко.

Справка: Парламентская ассамблея Евронест - парламентская организация Восточного партнерства между Европейским Союзом и его восточноевропейскими партнерами.

Учредительный акт Парламентской Ассамблеи Евронест подписан в г. Брюссель 3 мая 2011 года.