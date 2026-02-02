$42.810.04
ГУР розкрило підприємства кооперації з виробництв модулів для авіабомб рф

Київ • УНН

 • 96 перегляди

ГУР оприлюднило 3D-модель, компонентну базу та дані 31 підприємства, задіяного у виробництві універсальних модулів планерування та корекції (УМПК). Ці модулі Росія використовує для перетворення некерованих авіабомб на керовані.

ГУР розкрило підприємства кооперації з виробництв модулів для авіабомб рф

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інтерактивну 3D-модель, компонентну базу та дані 31 підприємства, задіяного у виробництві універсальних модулів планерування та корекції (УМПК), які росія масово застосовує для ударів по Україні. Про це повідомила пресслужба ГУР, пише УНН.

Деталі

За допомогою УМПК ворог перетворює некеровані авіаційні бомби ФАБ-500М62, ФАБ-250, РБК-500, ОДАБ-500, ОДАБ-1500, ФАБ-3000 та інші на керовані — так звані КАБи.

Модуль планування та корекції складається з силової рами, носового обтічника, розкладних крил, елевонів і стабілізаторів та кріпиться до бомби спеціальними хомутами.

Наведення на ціль забезпечується системою керування планером "СМАРТ", супутниковою навігаційною системою з завадозахищеною адаптивною антеною "Комета" (на 4 або 8 елементів) та безплатформенною інерціальною навігаційною системою

- йдеться у повідомленні.

У 2024 році противник розпочав застосування авіабомб ФАБ-500Т з модулями підвищеної дальності УМПК-ПД. Такі модулі мають збільшену площу крила та довшу силову раму, 12-елементну "Комету-М12" і оновлений блок "СМАРТ", що дозволяє збільшити дальність планування їх застосування.

Ключовим підприємством-розробником УМПК і виконавцем державного оборонного замовлення є корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

Шість підприємств із оприлюдненого переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, серед них:

• АТ "СКТБ „КУРГАНПРИБОР"" — здійснює кінцеву збірку УМПК-250 та УМПК-500;

• ЗАТ "ГЕФЕСТ І Т" — розробляє та встановлює обчислювальні підсистеми СВП-24 "гефест" на основні носії КАБів: Су-34, Су-35С, Су-24М.

Відсутність цих компаній у санкційних списках дозволяє їм налагодити безперешкодне постачання товарів та технологій з-за кордону, а також організувати обслуговування фінансових операцій міжнародними банками.

Крім інформації про УМПК, у сьогоднішньому оновленні сайту – нові дані  про підприємства, задіяні у виробничій кооперації крилатих ракет Х-101 та S8000 "Бандероль", безпілотних авіаційних комплексів "Оріон", планеруючих боєприпасів УМПБ і БпЛА "Молнія".

ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту28.01.26, 13:48 • 28253 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна