ГУР раскрыло предприятия, сотрудничающие в производстве модулей для авиабомб РФ
Киев • УНН
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало интерактивную 3D-модель, компонентную базу и данные 31 предприятия, задействованного в производстве универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые Россия массово применяет для ударов по Украине. Об этом сообщила пресс-служба ГУР, пишет УНН.
Детали
С помощью УМПК враг превращает неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500М62, ФАБ-250, РБК-500, ОДАБ-500, ОДАБ-1500, ФАБ-3000 и другие в управляемые — так называемые КАБы.
Модуль планирования и коррекции состоит из силовой рамы, носового обтекателя, раскладных крыльев, элевонов и стабилизаторов и крепится к бомбе специальными хомутами.
Наведение на цель обеспечивается системой управления планером "СМАРТ", спутниковой навигационной системой с помехозащищенной адаптивной антенной "Комета" (на 4 или 8 элементов) и бесплатформенной инерциальной навигационной системой
В 2024 году противник начал применение авиабомб ФАБ-500Т с модулями повышенной дальности УМПК-ПД. Такие модули имеют увеличенную площадь крыла и более длинную силовую раму, 12-элементную "Комету-М12" и обновленный блок "СМАРТ", что позволяет увеличить дальность планирования их применения.
Ключевым предприятием-разработчиком УМПК и исполнителем государственного оборонного заказа является корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
Шесть предприятий из обнародованного перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, среди них:
• АО "СКТБ „КУРГАНПРИБОР"" — осуществляет конечную сборку УМПК-250 и УМПК-500;
• ЗАО "ГЕФЕСТ И Т" — разрабатывает и устанавливает вычислительные подсистемы СВП-24 "Гефест" на основные носители КАБов: Су-34, Су-35С, Су-24М.
Отсутствие этих компаний в санкционных списках позволяет им наладить беспрепятственные поставки товаров и технологий из-за рубежа, а также организовать обслуживание финансовых операций международными банками.
Помимо информации об УМПК, в сегодняшнем обновлении сайта – новые данные о предприятиях, задействованных в производственной кооперации крылатых ракет Х-101 и S8000 "Бандероль", беспилотных авиационных комплексов "Орион", планирующих боеприпасов УМПБ и БпЛА "Молния".
