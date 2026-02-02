ГУР раскрыло предприятия, сотрудничающие в производстве модулей для авиабомб РФ

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 4828 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 12236 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 42302 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 59973 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 40504 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 45139 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 32599 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 50515 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 64194 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40251 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.5м/с
63%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Си Цзиньпин призвал сделать юань одной из основных глобальных резервных валют2 февраля, 02:54 • 11307 просмотра
ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров2 февраля, 04:01 • 14936 просмотра
Файлы Эпштейна: бывший посол Великобритании покидает Лейбористскую партию2 февраля, 04:28 • 12157 просмотра
российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путинуVideo2 февраля, 05:17 • 10762 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 7162 просмотра
публикации
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 7562 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 6794 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 72598 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 100016 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 76109 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Черкасская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 1500 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 25392 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 36103 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 38221 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 40725 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
The New York Times

ГУР раскрыло предприятия, сотрудничающие в производстве модулей для авиабомб РФ

Киев • УНН

 • 12 просмотра

ГУР обнародовало 3D-модель, компонентную базу и данные 31 предприятия, задействованного в производстве универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК). Эти модули Россия использует для превращения неуправляемых авиабомб в управляемые.

ГУР раскрыло предприятия, сотрудничающие в производстве модулей для авиабомб РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало интерактивную 3D-модель, компонентную базу и данные 31 предприятия, задействованного в производстве универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые Россия массово применяет для ударов по Украине. Об этом сообщила пресс-служба ГУР, пишет УНН.

Детали

С помощью УМПК враг превращает неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500М62, ФАБ-250, РБК-500, ОДАБ-500, ОДАБ-1500, ФАБ-3000 и другие в управляемые — так называемые КАБы.

Модуль планирования и коррекции состоит из силовой рамы, носового обтекателя, раскладных крыльев, элевонов и стабилизаторов и крепится к бомбе специальными хомутами.

Наведение на цель обеспечивается системой управления планером "СМАРТ", спутниковой навигационной системой с помехозащищенной адаптивной антенной "Комета" (на 4 или 8 элементов) и бесплатформенной инерциальной навигационной системой

- говорится в сообщении.

В 2024 году противник начал применение авиабомб ФАБ-500Т с модулями повышенной дальности УМПК-ПД. Такие модули имеют увеличенную площадь крыла и более длинную силовую раму, 12-элементную "Комету-М12" и обновленный блок "СМАРТ", что позволяет увеличить дальность планирования их применения.

Ключевым предприятием-разработчиком УМПК и исполнителем государственного оборонного заказа является корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Шесть предприятий из обнародованного перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, среди них:

• АО "СКТБ „КУРГАНПРИБОР"" — осуществляет конечную сборку УМПК-250 и УМПК-500;

• ЗАО "ГЕФЕСТ И Т" — разрабатывает и устанавливает вычислительные подсистемы СВП-24 "Гефест" на основные носители КАБов: Су-34, Су-35С, Су-24М.

Отсутствие этих компаний в санкционных списках позволяет им наладить беспрепятственные поставки товаров и технологий из-за рубежа, а также организовать обслуживание финансовых операций международными банками.

Помимо информации об УМПК, в сегодняшнем обновлении сайта – новые данные  о предприятиях, задействованных в производственной кооперации крылатых ракет Х-101 и S8000 "Бандероль", беспилотных авиационных комплексов "Орион", планирующих боеприпасов УМПБ и БпЛА "Молния".

ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть28.01.26, 13:48 • 28251 просмотр

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Техника
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Украина