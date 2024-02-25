ГУР наразі нічого не відомо про полонених, які нібито летіли на російському Іл-76 - Буданов
Київ • УНН
Керівник української воєнної розвідки не володіє інформацією про те, чи були на борту збитого російського транспортного літака Іл-76 українські полонені.
Головному управлінню розвідки наразі не відомо, чи перебували у збитому російському Іл-76 українські полонені. Про це заявив розповів журналістами начальник ГУР Кирило Буданов у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", передає УНН.
"Ще нічого. Як всі ви знаєте, жодного тіла ніхто не бачив і живих теж ніхто не бачив. Тож, на жаль, поки що відповіді в мене немає", - сказав Буданов, відповідаючи на питання, що наразі відомо про 65 полонених, які мали летіти на борту Іл-76.
Доповнення
24 січня у Корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. 1 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася до РФ стосовно повернення тіл полонених, що, як стверджували кремлівські пропагандисти, нібито загинули внаслідок трощі російського літака Іл-76, однак держава-агресор не реагує на запити.