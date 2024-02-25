ГУР пока ничего не известно о пленных, которые якобы летели на российском Ил-76 - Буданов
Киев • УНН
Руководитель украинской военной разведки не владеет информацией о том, были ли на борту сбитого российского транспортного самолета Ил-76 украинские пленные.
Главному управлению разведки пока не известно, находились ли в сбитом российском Ил-76 украинские пленные. Об этом заявил рассказал журналистами начальник ГУР Кирилл Буданов в кулуарах форума "Украина. Год 2024", передает УНН.
"Еще ничего. Как все вы знаете, ни одного тела никто не видел и живых тоже никто не видел. Поэтому, к сожалению, пока ответа у меня нет", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, что сейчас известно о 65 пленных, которые должны были лететь на борту Ил-76.
Дополнение
24 января в Корочанском районе Белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. В минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. 1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина обращалась к рф относительно возвращения тел пленных, которые, как утверждали кремлевские пропагандисты, якобы погибли в результате крушения российского самолета Ил-76, однако государство-агрессор не реагирует на запросы.
ГУР пока ничего не известно о пленных, которые якобы летели на российском Ил-76 - Буданов
Руководитель украинской военной разведки не владеет информацией о том, были ли на борту сбитого российского транспортного самолета Ил-76 украинские пленные.
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