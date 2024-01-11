Гуменюк: крайні дві ночі були не такі насичені на ворожі атаки, дрони побоюються обледеніння

ukenru
29 березня, 17:57 • 116575 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 140536 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 134329 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 172410 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 147443 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 137371 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 147762 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 147341 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 398624 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172662 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.4 м/с
55 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 50327 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 44853 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 50163 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 53999 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 53486 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 248375 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 398630 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 451624 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 459189 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 367779 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 17741 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 140553 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 135068 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 129024 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 102925 перегляди
Актуальне
Гуменюк: крайні дві ночі були не такі насичені на ворожі атаки, дрони побоюються обледеніння

Гуменюк: крайні дві ночі були не такі насичені на ворожі атаки, дрони побоюються обледеніння

Київ • УНН

 • 35184 перегляди

За останні дві ночі кількість атак безпілотників на Україну зменшилася на тлі погодних умов, які впливають на їхню роботу, каже Наталія Гуменюк.

Крайні дві ночі були не такі насичені на дронові ворожі атаки, імовірно, через погодні умови, тому що дрони побоюються обледеніння, повідомила в ефірі телемарафону у четвер начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише УНН.

Ми розуміємо, що фактично щоночі ворог атакував територію України, використовує саме нічний час для таких атак. Крайні дві ночі були не такі насичені, вірогідніше через погодні умови, тому що знаємо, що дрони побоюються обледеніння, і воно для них може бути критичним і не дозволяти виконувати завдання

- сказала Гуменюк.

Але, з її слів, якщо аналізувати загальну бойову ситуацію, видно, що "все одно не припиняються хоча б точкові удари з використанням балістики, такі як вчора ворог вчинив в напрямку Криворіжжя, продовжуються використання дронів, хоча б у якійсь кількості, навіть якщо це три дрони за добу". "Тобто терор триває. І намагання ворогом тримати в напруженні систему ППО, очевидно, свідчить про те, що такі атаки можуть продовжуватися. Розслаблятися зарано", - наголосила вона.

росіяни в Криму готують логістику та інфраструктуру для перевезення на базу в новоросійськ - Гуменюк11.01.24, 09:33 • 31617 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,837.77