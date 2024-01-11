Гуменюк: крайні дві ночі були не такі насичені на ворожі атаки, дрони побоюються обледеніння

Крайні дві ночі були не такі насичені на дронові ворожі атаки, імовірно, через погодні умови, тому що дрони побоюються обледеніння, повідомила в ефірі телемарафону у четвер начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише УНН.

Ми розуміємо, що фактично щоночі ворог атакував територію України, використовує саме нічний час для таких атак. Крайні дві ночі були не такі насичені, вірогідніше через погодні умови, тому що знаємо, що дрони побоюються обледеніння, і воно для них може бути критичним і не дозволяти виконувати завдання - сказала Гуменюк.

Але, з її слів, якщо аналізувати загальну бойову ситуацію, видно, що "все одно не припиняються хоча б точкові удари з використанням балістики, такі як вчора ворог вчинив в напрямку Криворіжжя, продовжуються використання дронів, хоча б у якійсь кількості, навіть якщо це три дрони за добу". "Тобто терор триває. І намагання ворогом тримати в напруженні систему ППО, очевидно, свідчить про те, що такі атаки можуть продовжуватися. Розслаблятися зарано", - наголосила вона.

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