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Гуменюк: крайние две ночи были не такие насыщенные на вражеские атаки, дроны боятся обледенения

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 07:45  •  21611 просмотра

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За последние две ночи количество атак беспилотников на Украину уменьшилось на фоне погодных условий, которые влияют на их работу, говорит Наталья Гуменюк.

Крайние две ночи были не так насыщены на дроновые вражеские атаки, вероятно, из-за погодных условий, потому что дроны боятся обледенения, сообщила в эфире телемарафона в четверг начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет УНН.

Мы понимаем, что фактически каждую ночь враг атаковал территорию Украины, использует именно ночное время для таких атак. Крайние две ночи были не такие насыщенные, скорее всего из-за погодных условий, потому что знаем, что дроны боятся обледенения, и оно для них может быть критическим и не позволять выполнять задачи

- сказала Гуменюк.

Но, по ее словам, если анализировать общую боевую ситуацию, видно, что "все равно не прекращаются хотя бы точечные удары с использованием баллистики, такие как вчера враг совершил в направлении Криворожья, продолжается использование дронов, хотя бы в каком-то количестве, даже если это три дрона в сутки". "То есть террор продолжается. И попытки врагом держать в напряжении систему ПВО, очевидно, свидетельствует о том, что такие атаки могут продолжаться. Расслабляться рано", - подчеркнула она.

россияне в Крыму готовят логистику и инфраструктуру для перевозки на базу в новороссийск - Гуменюк11 январь 2024, 07:33 • 19511 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Гуменюк: крайні дві ночі були не такі насичені на ворожі атаки, дрони побоюються обледеніння
Humeniuk: the last two nights were not so intense with enemy attacks, drones are afraid of icing
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