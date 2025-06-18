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Huawei готує власну твердотільну батарею: запас ходу 3000 км та швидка зарядка

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Huawei патентує твердотільну батарею на основі сульфіду, що забезпечує запас ходу до 3000 км. Акумулятор має надшвидку зарядку всього за п'ять хвилин, що викликало занепокоєння конкурентів.

Huawei готує власну твердотільну батарею: запас ходу 3000 км та швидка зарядка

Huawei розширила амбіції в області накопичення енергії з патентом твердотільної батареї на основі сульфіду, яка забезпечує запас ходу до 3000 км та надшвидку зарядку всього за п'ять хвилин, повідомляє CarNewsChina.com, пише УНН.

Деталі

Ця розробка, як вказано, сигналізує про значний ривок технологічного гіганта до того, щоб заявити про себе в ландшафті твердотільних батарей, що швидко розвивається.

У патенті описується архітектура твердотільного батареї з щільністю енергії від 400 до 500 Вт·год/кг, що потенційно вдвічі-втричі більше, ніж у звичайних літій-іонних елементів. У заявці також детально описується новий підхід до покращення електрохімічної стабільності: легування сульфідних електролітів азотом для усунення побічних реакцій на літієвому інтерфейсі, давньої перешкоди для комерціалізації батарей на основі сульфіду.

Розробка Huawei спрямована на підвищення безпеки та терміну служби, пише видання.

Хоча заяви Huawei про запас ходу в 3000 кілометрів і п'ятихвилинну зарядку привернули загальну увагу, експерти попереджають, що такі цифри залишаються теоретичними і вимагатимуть зарядної інфраструктури, яка поки не доступна у продажу. Тим не менш, технічні обіцянки та участь Huawei викликали новий інтерес та занепокоєння серед світових конкурентів. Японські та південнокорейські ЗМІ висловили побоювання з приводу лідерства Китаю, що прискорюється, в технологіях акумуляторів наступного покоління.

Китайський сектор електромобілів і техніки, як зазначається, активно вивчає технології твердотільних акумуляторів, щоб знизити залежність від усталених постачальників акумуляторів, таких як CATL та BYD. Такі компанії, як Xiaomi та Nio, залежать від сторонніх виробників акумуляторів. Тим не менш, вони шукають способи вертикальної інтеграції та відновлення контролю над цим дорогим компонентом, який може становити більш як половину собівартості виробництва електромобіля, пише видання.

Акумулятор для електромобілів VarEVolt, що заряджається за 18 секунд, запустять у серійне виробництво16.06.25, 17:13 • 3306 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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