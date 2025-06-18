Huawei готовит собственную твердотельную батарею: запас хода 3000 км и быстрая зарядка

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Эксклюзив
11:40 • 9296 просмотра
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Эксклюзив
09:18 • 29474 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
08:06 • 68467 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
06:55 • 47508 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
18 июня, 03:00 • 64894 просмотра
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
17 июня, 16:49 • 97664 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 218588 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 223229 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 200299 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 192846 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
43%
750мм
Популярные новости
13 вражеских БпЛА атаковали Запорожье: последствия разрушительные (видео)18 июня, 03:39 • 15844 просмотра
Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 2118 июня, 04:45 • 82264 просмотра
На туристический Бали отменили рейсы после извержения вулкана в Индонезии18 июня, 05:19 • 3664 просмотра
Реформе АРМА быть: Рада поддержала законопроект во втором чтении09:07 • 32363 просмотра
США решат судьбу войны Ирана и Израиля в ближайшие дни - ABC News11:20 • 14764 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 136684 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 364080 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 408912 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 407733 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 476758 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Руслан Кравченко
Мустафа Найем
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Китай
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 83982 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 142488 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 154006 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 213169 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 187154 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"

Huawei готовит собственную твердотельную батарею: запас хода 3000 км и быстрая зарядка

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Huawei патентует твердотельную батарею на основе сульфида, обеспечивающую запас хода до 3000 км. Аккумулятор имеет сверхбыструю зарядку всего за пять минут, что вызвало беспокойство конкурентов.

Huawei готовит собственную твердотельную батарею: запас хода 3000 км и быстрая зарядка

Huawei расширила амбиции в области накопления энергии с патентом твердотельной батареи на основе сульфида, которая обеспечивает запас хода до 3000 км и сверхбыструю зарядку всего за пять минут, сообщает CarNewsChina.com, пишет УНН.

Детали

Эта разработка, как указано, сигнализирует о значительном рывке технологического гиганта к тому, чтобы заявить о себе в ландшафте твердотельных батарей, который быстро развивается.

В патенте описывается архитектура твердотельной батареи с плотностью энергии от 400 до 500 Вт·ч/кг, что потенциально в два-три раза больше, чем у обычных литий-ионных элементов. В заявке также детально описывается новый подход к улучшению электрохимической стабильности: легирование сульфидных электролитов азотом для устранения побочных реакций на литиевом интерфейсе, давней помехи для коммерциализации батарей на основе сульфида.

Разработка Huawei направлена на повышение безопасности и срока службы, пишет издание.

Хотя заявления Huawei о запасе хода в 3000 километров и пятиминутной зарядке привлекли всеобщее внимание, эксперты предупреждают, что такие цифры остаются теоретическими и потребуют зарядной инфраструктуры, которая пока не доступна в продаже. Тем не менее, технические обещания и участие Huawei вызвали новый интерес и беспокойство среди мировых конкурентов. Японские и южнокорейские СМИ выразили опасения по поводу лидерства Китая, которое ускоряется, в технологиях аккумуляторов следующего поколения.

Китайский сектор электромобилей и техники, как отмечается, активно изучает технологии твердотельных аккумуляторов, чтобы снизить зависимость от устоявшихся поставщиков аккумуляторов, таких как CATL и BYD. Такие компании, как Xiaomi и Nio, зависят от сторонних производителей аккумуляторов. Тем не менее, они ищут способы вертикальной интеграции и восстановления контроля над этим дорогостоящим компонентом, который может составлять более половины себестоимости производства электромобиля, пишет издание.

Аккумулятор для электромобилей VarEVolt, заряжающийся за 18 секунд, запустят в серийное производство16.06.25, 17:13 • 3300 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологииАвто
Южная Корея
Китай
Япония
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9