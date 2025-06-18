Huawei готовит собственную твердотельную батарею: запас хода 3000 км и быстрая зарядка

Huawei расширила амбиции в области накопления энергии с патентом твердотельной батареи на основе сульфида, которая обеспечивает запас хода до 3000 км и сверхбыструю зарядку всего за пять минут, сообщает CarNewsChina.com, пишет УНН.

Детали

Эта разработка, как указано, сигнализирует о значительном рывке технологического гиганта к тому, чтобы заявить о себе в ландшафте твердотельных батарей, который быстро развивается.

В патенте описывается архитектура твердотельной батареи с плотностью энергии от 400 до 500 Вт·ч/кг, что потенциально в два-три раза больше, чем у обычных литий-ионных элементов. В заявке также детально описывается новый подход к улучшению электрохимической стабильности: легирование сульфидных электролитов азотом для устранения побочных реакций на литиевом интерфейсе, давней помехи для коммерциализации батарей на основе сульфида.

Разработка Huawei направлена на повышение безопасности и срока службы, пишет издание.

Хотя заявления Huawei о запасе хода в 3000 километров и пятиминутной зарядке привлекли всеобщее внимание, эксперты предупреждают, что такие цифры остаются теоретическими и потребуют зарядной инфраструктуры, которая пока не доступна в продаже. Тем не менее, технические обещания и участие Huawei вызвали новый интерес и беспокойство среди мировых конкурентов. Японские и южнокорейские СМИ выразили опасения по поводу лидерства Китая, которое ускоряется, в технологиях аккумуляторов следующего поколения.

Китайский сектор электромобилей и техники, как отмечается, активно изучает технологии твердотельных аккумуляторов, чтобы снизить зависимость от устоявшихся поставщиков аккумуляторов, таких как CATL и BYD. Такие компании, как Xiaomi и Nio, зависят от сторонних производителей аккумуляторов. Тем не менее, они ищут способы вертикальной интеграции и восстановления контроля над этим дорогостоящим компонентом, который может составлять более половины себестоимости производства электромобиля, пишет издание.

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