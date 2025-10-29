$42.070.07
28 жовтня, 20:10 • 15543 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 63426 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
28 жовтня, 14:36 • 40561 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 44949 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
28 жовтня, 09:42 • 72321 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
28 жовтня, 09:30 • 37949 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28227 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
28 жовтня, 09:16 • 22399 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
28 жовтня, 08:00 • 17559 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 59723 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Гривня тримається: НБУ встановив курс долара та євро на 29 жовтня

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 29 жовтня на рівні 42,08 гривні, що на 0,01 гривні більше, ніж у вівторок. Офіційний курс євро становить 48,98 гривні, а злотого - 11,55 гривні.

Гривня тримається: НБУ встановив курс долара та євро на 29 жовтня

Станом на середу, 29 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,08 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 42,07 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,98. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,0831 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,9784 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5549 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 41,82-42,30 грн, євро за 48,75-49,39 грн, злотий за 11,25 -12,00 грн;
    • на міжбанку курси становлять 41,95-41,98 грн/дол. та 48,93-48,95 грн/євро.

      Нагадаємо

      Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.

      Зеленський придбав облігації на понад 4 млн гривень - декларація10.10.25, 20:55 • 10665 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України
      Україна