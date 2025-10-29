Гривня тримається: НБУ встановив курс долара та євро на 29 жовтня
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 29 жовтня на рівні 42,08 гривні, що на 0,01 гривні більше, ніж у вівторок. Офіційний курс євро становить 48,98 гривні, а злотого - 11,55 гривні.
Станом на середу, 29 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,08 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 42,07 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,98. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,0831 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,9784 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5549 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:
- у банках долар торгується за курсом 41,82-42,30 грн, євро за 48,75-49,39 грн, злотий за 11,25 -12,00 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,95-41,98 грн/дол. та 48,93-48,95 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.
