28 октября, 20:10 • 15119 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 61944 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 39887 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 44306 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 71370 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 37725 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28077 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22377 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 17537 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 59663 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Гривна держится: НБУ установил курс доллара и евро на 29 октября

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 29 октября на уровне 42,08 гривны, что на 0,01 гривны больше, чем во вторник. Официальный курс евро составляет 48,98 гривны, а злотого – 11,55 гривны.

Гривна держится: НБУ установил курс доллара и евро на 29 октября

По состоянию на среду, 29 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,08 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 42,07 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,98. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,0831 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,9784 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5549 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,82-42,30 грн, евро по 48,75-49,39 грн, злотый по 11,25 -12,00 грн;
    • на межбанке курсы составляют 41,95-41,98 грн/долл. и 48,93-48,95 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.

