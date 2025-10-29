Гривна держится: НБУ установил курс доллара и евро на 29 октября
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 29 октября на уровне 42,08 гривны, что на 0,01 гривны больше, чем во вторник. Официальный курс евро составляет 48,98 гривны, а злотого – 11,55 гривны.
По состоянию на среду, 29 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,08 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 42,07 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,98. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,0831 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,9784 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5549 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,82-42,30 грн, евро по 48,75-49,39 грн, злотый по 11,25 -12,00 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,95-41,98 грн/долл. и 48,93-48,95 грн/евро.
Напомним
Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.
