Група українських військових пройшла у Нідерландах навчання з обслуговування F-16
Київ • УНН
10 українських військовослужбовців пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16.
10 українських військовослужбовців пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16, які країна погодилися надати Україні, повідомили у Міноборони Нідерландів у вівторок, пише УНН.
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"10 українських військових пройшли навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16. Нідерланди погодилися надати Україні щонайменше 24 F-16. Їх теж потрібно підтримувати", - ідеться у повідомленні МО Нідерландів.
Як зазначається, "українці навчилися обслуговувати всі важливі для льотчика винищувача вузли. Беручи до уваги шолом, кисневі системи та парашути на борту".
"Навчання також включало складання та перевірку рятувального комплекту. Це дозволяє пілоту вижити протягом кількох днів після вимушеної посадки. Крім іншого, він містить їжу та ліки", - вказали у МО країни.
Зауважується, що "навчання готує слухачів до всіх можливих ризиків місії F-16. Це зрештою також забезпечить кращий захист українських пілотів".
У МО Нідерландів також зауважили, що країна є співініціаторами Європейського навчального центру F-16 (EFTC) у Румунії. "11 F-16 надійшли до EFTC", - зазначили у Міноборони Нідерландів.
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