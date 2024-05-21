В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерствоЭксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительстваЭксклюзив
Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет
Бельгия привержена организации межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении до конца июня
Зеленский пригласил президента Анголы на Саммит мира в Швейцарии
Папа Франциск отметил об опасных последствиях климатического кризиса
Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам
Рада окончательно приняла законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром
Заседание Рады на сегодня завершено из-за блокирования трибуны нардепами
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Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16
10 украинских военнослужащих прошли в Нидерландах обучение по обслуживанию истребителей F-16.
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Факты массового браконьерства на территории парка "Тузловские лиманы" выявлены в начале мая этого года. Рейд проводила рабочая группа, в состав которой вошли экологи и представители правоохранительных органов.
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
Большинство перевозок не осуществляются из-за опасений, что водителей грузовиков могут задержать или мобилизовать на пунктах пропуска и границах в соответствии с новым законом о мобилизации, что заставляет компании временно приостановить работу в ожидании реакции правительства.
Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет
Граждане Украины, снятые с воинского учета в связи с выездом за границу на срок более 3 месяцев, должны лично стать на воинский учет в военных комиссариатах до 16 июня 2024 года, в соответствии с постановлением Кабинета Министров.
Бельгия привержена организации межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении до конца июня
Бельгия привержена тому, чтобы организовать межправительственную конференцию для начала переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой до окончания своего председательства 30 июня.
Зеленский пригласил президента Анголы на Саммит мира в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Анголы Жоау Лоренсу на Саммит мира в Швейцарию и обсудил усиление сотрудничества между Украиной и Анголой.
Папа Франциск отметил об опасных последствиях климатического кризиса
Папа Франциск предупреждает, что последствия климатического кризиса уже очевидны и серьезно влияют на все большую часть населения планеты.
Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам
По данным проекта "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", который проводит Kantar Украина, в начале 2024 года уровень нелегальной торговли табачными изделиями впервые снизился до 19,1% против 25,7% в конце 2023 года.
Рада окончательно приняла законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром
Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно рентной платы за пользование радиочастотным спектром прошел второе чтение в парламенте.
Заседание Рады на сегодня завершено из-за блокирования трибуны нардепами
Заседание Рады было завершено из-за блокирования трибуны. Парламентарии требовали создания временно-следственной комиссии по вопросам фортификаций, а также поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП.