Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

10 украинских военнослужащих прошли в Нидерландах обучение по обслуживанию истребителей F-16, которые страна согласились предоставить Украине, сообщили в Минобороны Нидерландов во вторник, пишет УНН.

Детали

"10 украинских военных прошли обучение в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16. Нидерланды согласились предоставить Украине не менее 24 F-16. Их тоже нужно поддерживать", - говорится в сообщении МО Нидерландов.

Как отмечается, "украинцы научились обслуживать все важные для летчика истребителя узлы. Принимая во внимание шлем, кислородные системы и парашюты на борту".

"Обучение также включало сборку и проверку спасательного комплекта. Это позволяет пилоту выжить в течение нескольких дней после вынужденной посадки. Помимо прочего, он содержит еду и лекарства", - указали в МО страны.

Отмечается, что "обучение готовит слушателей ко всем возможным рискам миссии F-16. Это в конечном итоге также обеспечит лучшую защиту украинских пилотов".

В МО Нидерландов также отметили, что страна является соинициаторами Европейского учебного центра F-16 (EFTC) в Румынии. "11 F-16 поступили в EFTC", - отметили в Минобороны Нидерландов.

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