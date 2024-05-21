Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  21942 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  22664 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  68517 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  85486 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102032 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  174832 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131105 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198619 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183022 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191510 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Новости по теме
Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

  •  7393 просмотра
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Эксклюзив

  •  21942 просмотра
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
Эксклюзив

  •  22664 просмотра
Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет

Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет

  •  6967 просмотра
Бельгия привержена организации межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении до конца июня

Бельгия привержена организации межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении до конца июня

  •  7286 просмотра
Зеленский пригласил президента Анголы на Саммит мира в Швейцарии

Зеленский пригласил президента Анголы на Саммит мира в Швейцарии

  •  6902 просмотра
Папа Франциск отметил об опасных последствиях климатического кризиса

Папа Франциск отметил об опасных последствиях климатического кризиса

  •  6193 просмотра
Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам

Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам

  •  7759 просмотра
Рада окончательно приняла законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Рада окончательно приняла законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром

  •  7010 просмотра
Заседание Рады на сегодня завершено из-за блокирования трибуны нардепами

Заседание Рады на сегодня завершено из-за блокирования трибуны нардепами

  •  7007 просмотра

Популярные

Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов

Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов

  •  78827 просмотра
"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн

"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн

  •  40580 просмотра
Ночью над Днепропетровщиной ПВО уничтожила два "шахеда"

Ночью над Днепропетровщиной ПВО уничтожила два "шахеда"

  •  38951 просмотра
21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

  •  117604 просмотра
Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина

Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина

  •  113531 просмотра

Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

  •  174832 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  163949 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  359034 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  344964 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  398009 просмотра

Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

10 украинских военнослужащих прошли в Нидерландах обучение по обслуживанию истребителей F-16.

Война •   •  7393 просмотра
Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Факты массового браконьерства на территории парка "Тузловские лиманы" выявлены в начале мая этого года. Рейд проводила рабочая группа, в состав которой вошли экологи и представители правоохранительных органов.

Общество •   •  21942 просмотра
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Большинство перевозок не осуществляются из-за опасений, что водителей грузовиков могут задержать или мобилизовать на пунктах пропуска и границах в соответствии с новым законом о мобилизации, что заставляет компании временно приостановить работу в ожидании реакции правительства.

Общество •   •  22664 просмотра
Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет

Граждане Украины, снятые с воинского учета в связи с выездом за границу на срок более 3 месяцев, должны лично стать на воинский учет в военных комиссариатах до 16 июня 2024 года, в соответствии с постановлением Кабинета Министров.

Общество •   •  6967 просмотра
Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет

Бельгия привержена организации межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении до конца июня

Бельгия привержена тому, чтобы организовать межправительственную конференцию для начала переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой до окончания своего председательства 30 июня.

политика •   •  7286 просмотра
Бельгия привержена организации межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении до конца июня

Зеленский пригласил президента Анголы на Саммит мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Анголы Жоау Лоренсу на Саммит мира в Швейцарию и обсудил усиление сотрудничества между Украиной и Анголой.

политика •   •  6902 просмотра
Зеленский пригласил президента Анголы на Саммит мира в Швейцарии

Папа Франциск отметил об опасных последствиях климатического кризиса

Папа Франциск предупреждает, что последствия климатического кризиса уже очевидны и серьезно влияют на все большую часть населения планеты.

Новости Мира •   •  6193 просмотра
Папа Франциск отметил об опасных последствиях климатического кризиса

Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам

По данным проекта "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", который проводит Kantar Украина, в начале 2024 года уровень нелегальной торговли табачными изделиями впервые снизился до 19,1% против 25,7% в конце 2023 года.

Экономика •   •  7759 просмотра
Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам

Рада окончательно приняла законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно рентной платы за пользование радиочастотным спектром прошел второе чтение в парламенте.

политика •   •  7010 просмотра
Рада окончательно приняла законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Заседание Рады на сегодня завершено из-за блокирования трибуны нардепами

Заседание Рады было завершено из-за блокирования трибуны. Парламентарии требовали создания временно-следственной комиссии по вопросам фортификаций, а также поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП.

политика •   •  7007 просмотра
Заседание Рады на сегодня завершено из-за блокирования трибуны нардепами