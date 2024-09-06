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The Washington Post

Готував прорив окупантів до Покровська: затримано ще одного агента фсб

Київ • УНН

 • 21480 перегляди

На Донеччині затримано десятого учасника агентурної мережі фсб. Він збирав розвіддані про позиції ЗСУ поблизу Покровська для підготовки наступальних операцій окупантів.

Готував прорив окупантів до Покровська: затримано ще одного агента фсб

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного учасника масштабної агентурної мережі фсб, яку нейтралізували у серпні цього року. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що тоді під час спецоперації у шести регіонах України одночасно затримали 9 російських агентів. Вони коригували повітряні удари рф по Дніпру, Запоріжжю, Сумах, а також по Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Наразі викрито десятого учасника ворожої групи, який шпигував за Силами оборони на найважчому напрямку фронту - Покровському,

- йдеться у повідомленні.

Зловмисник розвідував локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу райцентру та сусіднього Мирнограда. У зоні особливої уваги агента були укріпрайони та вогневі позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Також фігурант відслідковував маршрути руху та кількість військових колон, що прямували на підсилення передових позицій українських військ.

Розвіддані потрібні були рашистам для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на захоплення Покровська та прилеглих населених пунктів, де наразі тривають важкі бої. Для виконання ворожого завдання агент обходив прифронтову місцевість та приховано фіксував розташування підрозділів Сил оборони,

- зауважили у СБУ.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігуранта та затримали його за місцем проживання. Ним виявився 40-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору фсб як прокремлівський "коментатор" у чатах Телеграм-каналів.Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

СБУ викрила коригувальника, який допомагав рф наносити ракетні удари по Запоріжжю. Суд засудив агента фсб до 15 років ув'язнення за державну зраду в умовах воєнного стану.

Ольга Розгон

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