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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Готовил прорыв оккупантов в Покровск: задержан еще один агент фсб

Готовил прорыв оккупантов в Покровск: задержан еще один агент фсб

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 07:13  •  15158 просмотра

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В Донецкой области задержан десятый участник агентурной сети фсб. Он собирал разведданные о позициях ВСУ вблизи Покровска для подготовки наступательных операций оккупантов.

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного участника масштабной агентурной сети фсб, которую нейтрализовали в августе этого года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что тогда во время спецоперации в шести регионах Украины одновременно задержали 9 российских агентов. Они корректировали воздушные удары рф по Днепру, Запорожью, Сумах, а также по Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

Сейчас разоблачен десятый участник вражеской группы, который шпионил за Силами обороны на самом тяжелом направлении фронта - Покровском,

- говорится в сообщении.

Злоумышленник разведывал локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ вблизи райцентра и соседнего Мирнограда. В зоне особого внимания агента были укрепрайоны и огневые позиции артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

Также фигурант отслеживал маршруты движения и количество военных колонн, направлявшихся на усиление передовых позиций украинских войск.

Разведданные нужны были рашистам для подготовки новых наступательных операций, направленных на захват Покровска и прилегающих населенных пунктов, где сейчас идут тяжелые бои. Для выполнения вражеского задания агент обходил прифронтовую местность и скрыто фиксировал расположение подразделений Сил обороны,

- отметили в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его по месту жительства. Им оказался 40-летний местный житель, который попал в поле зрения фсб как прокремлевский "комментатор" в чатах Телеграмм-каналов. во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами преступных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ разоблачила корректировщика, который помогал рф наносить ракетные удары по Запорожью. Суд приговорил агента фсб к 15 годам заключения за государственную измену в условиях военного положения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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