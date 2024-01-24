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Готував артудари рф по штабах ЗСУ: на Донеччині затримано російського агента

Готував артудари рф по штабах ЗСУ: на Донеччині затримано російського агента

Київ • УНН

 • 21345 перегляди

Служба безпеки України викрила та затримала російського агента, який планував серію ракетно-артилерійських ударів по штабу Збройних Сил України поблизу Авдіївки. Агент передавав фсб геолокаційні та стратегічні дані про об'єкти української оборонної інфраструктури.

Контррозвідка Служби безпеки викрила агента фсб, який готував серію ракетно-артилерійських ударів по позиціях Сил оборони на Донеччині поблизу Авдіївки. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Серед основних цілей ворога були штаби та ключові опорні пункти підрозділів ЗСУ під Авдіївкою. Також агресора цікавили можливі маршрути руху важкого озброєння українських військ у напрямку передової. У зоні особливої уваги рашистів були реактивні системи залпового вогню HIMARS, танки Leopard та бойові машини піхоти Bradley,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Для здійснення ударів по об’єктах ЗСУ російський агент мав виявити їхні локації та передати відповідні координати до фсб.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і тим самим запобігли серії ворожих обстрілів позицій українських захисників у районі жорстоких боїв за Авдіївку.

У результаті спецоперації фігуранта було затримано у власному помешканні. У нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів Сил оборони та листування з фсб.

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За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Мирнограда на Донеччині, якого російська спецслужба завербувала у грудні 2023 року. У поле зору агресора він потрапив через те, що поширював інформацію про підрозділи ЗСУ у проросійських Телеграм-групах.

Щоб зібрати розвіддані для фсб, агент обходив прифронтову територію та робив "потрібні" мітки на електронній карті. Потім він перенаправляв своєму російському куратору геолокації з текстовим описом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Охоронець дитсадка на Запоріжжі коригував ракетні атаки рф 16.01.24, 10:34 • 24051 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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