Готовил артудары рф по штабам ВСУ: в Донецкой области задержан российский агент

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента фсб, который готовил серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям Сил обороны в Донецкой области вблизи Авдеевки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Среди основных целей врага были штабы и ключевые опорные пункты подразделений ВСУ под Авдеевкой. Также агрессора интересовали возможные маршруты движения тяжелого вооружения украинских войск в направлении передовой. В зоне особого внимания рашистов были реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley, - говорится в сообщении.

Детали

Для осуществления ударов по объектам ВСУ российский агент должен был выявить их локации и передать соответствующие координаты в фсб.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и тем самым предотвратили серию вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе жестоких боев за Авдеевку.

В результате спецоперации фигурант был задержан в собственном доме. У него изъят мобильный телефон, который он использовал для фотофиксации объектов Сил обороны и переписки с фсб.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Мирнограда Донецкой области, которого российская спецслужба завербовала в декабре 2023 года. В поле зрения агрессора он попал из-за того, что распространял информацию о подразделениях ВСУ в пророссийских Телеграмм-группах.

Чтобы собрать разведданные для фсб, агент обходил прифронтовую территорию и делал "нужные" метки на электронной карте. Затем он перенаправлял своему российскому куратору геолокации с текстовым описанием.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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