Готовил артудары рф по штабам ВСУ: в Донецкой области задержан российский агент
Киев • УНН
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который планировал серию ракетно-артиллерийских ударов по штабу Вооруженных Сил Украины вблизи Авдеевки. Агент передавал фсб геолокационные и стратегические данные об объектах украинской оборонной инфраструктуры.
Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента фсб, который готовил серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям Сил обороны в Донецкой области вблизи Авдеевки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Среди основных целей врага были штабы и ключевые опорные пункты подразделений ВСУ под Авдеевкой. Также агрессора интересовали возможные маршруты движения тяжелого вооружения украинских войск в направлении передовой. В зоне особого внимания рашистов были реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley,
Детали
Для осуществления ударов по объектам ВСУ российский агент должен был выявить их локации и передать соответствующие координаты в фсб.
Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и тем самым предотвратили серию вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе жестоких боев за Авдеевку.
В результате спецоперации фигурант был задержан в собственном доме. У него изъят мобильный телефон, который он использовал для фотофиксации объектов Сил обороны и переписки с фсб.
По данным следствия, злоумышленником оказался житель Мирнограда Донецкой области, которого российская спецслужба завербовала в декабре 2023 года. В поле зрения агрессора он попал из-за того, что распространял информацию о подразделениях ВСУ в пророссийских Телеграмм-группах.
Чтобы собрать разведданные для фсб, агент обходил прифронтовую территорию и делал "нужные" метки на электронной карте. Затем он перенаправлял своему российскому куратору геолокации с текстовым описанием.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Охранник детсада в Запорожье корректировал ракетные атаки рф16 январь 2024, 08:34 • 22250 просмотров
Готовил артудары рф по штабам ВСУ: в Донецкой области задержан российский агент
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который планировал серию ракетно-артиллерийских ударов по штабу Вооруженных Сил Украины вблизи Авдеевки. Агент передавал фсб геолокационные и стратегические данные об объектах украинской оборонной инфраструктуры.
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