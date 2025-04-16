Гонконг припиняє поштовий обіг з США через торгову війну
Київ • УНН
Hongkong Post припиняє обробку посилок до/з США з 27 квітня через скасування Трампом винятку "de minimis". Уряд Гонконгу засуджує дії США, натякаючи на торгову війну.
Поштова служба Гонконгу призупиняє обробку посилок до та з США. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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Зазначається, що Hongkong Post, поштова служба в напівавтономному китайському місті, припинить обробку посилок, що надходять із США або прямують до них на тлі ескалації торгової війни. Уряд Гонконгу послався на рішення президента США Дональда Трампа скасувати так званий виняток "de minimis" для поштових відправлень, які надсилаються з міста до США.
США поводяться нерозумно, залякуючи та зловживаючи тарифами. Громадськість Гонконгу повинна бути готова платити непомірні та необґрунтовані збори через необґрунтовані та залякувальні дії США
Там уточнили, що з 27 квітня поштова служба негайно припинить прийом посилок, що перевозяться морем та повітряним транспортом.
Нагадаємо
7 квітня тайванський фондовий ринок зазнав найбільшого одноденного падіння в історії через побоювання інвесторів щодо мит Трампа. Найбільше постраждали TSMC, Foxconn і MediaTek.
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