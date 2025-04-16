Гонконг припиняє поштовий обіг з США через торгову війну

Поштова служба Гонконгу призупиняє обробку посилок до та з США. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Зазначається, що Hongkong Post, поштова служба в напівавтономному китайському місті, припинить обробку посилок, що надходять із США або прямують до них на тлі ескалації торгової війни. Уряд Гонконгу послався на рішення президента США Дональда Трампа скасувати так званий виняток "de minimis" для поштових відправлень, які надсилаються з міста до США.

США поводяться нерозумно, залякуючи та зловживаючи тарифами. Громадськість Гонконгу повинна бути готова платити непомірні та необґрунтовані збори через необґрунтовані та залякувальні дії США