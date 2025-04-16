Гонконг прекращает почтовое сообщение с США из-за торговой войны
Киев • УНН
Hongkong Post прекращает обработку посылок в/из США с 27 апреля из-за отмены Трампом исключения "de minimis". Правительство Гонконга осуждает действия США, намекая на торговую войну.
Почтовая служба Гонконга приостанавливает обработку посылок в и из США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Отмечается, что Hongkong Post, почтовая служба в полуавтономном китайском городе, прекратит обработку посылок, поступающих из США или направляющихся в них на фоне эскалации торговой войны. Правительство Гонконга сослалось на решение президента США Дональда Трампа отменить так называемое исключение "de minimis" для почтовых отправлений, отправляемых из города в США.
США ведут себя неразумно, запугивая и злоупотребляя тарифами. Общественность Гонконга должна быть готова платить непомерные и необоснованные сборы из-за необоснованных и запугивающих действий США
Там уточнили, что с 27 апреля почтовая служба немедленно прекратит прием посылок, перевозимых морем и воздушным транспортом.
Напомним
7 апреля тайваньский фондовый рынок потерпел самое большое однодневное падение в истории из-за опасений инвесторов относительно пошлин Трампа. Больше всего пострадали TSMC, Foxconn и MediaTek.
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