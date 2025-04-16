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Гонконг прекращает почтовое сообщение с США из-за торговой войны

Киев • УНН

 • 3038 просмотра

Hongkong Post прекращает обработку посылок в/из США с 27 апреля из-за отмены Трампом исключения "de minimis". Правительство Гонконга осуждает действия США, намекая на торговую войну.

Гонконг прекращает почтовое сообщение с США из-за торговой войны

Почтовая служба Гонконга приостанавливает обработку посылок в и из США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что Hongkong Post, почтовая служба в полуавтономном китайском городе, прекратит обработку посылок, поступающих из США или направляющихся в них на фоне эскалации торговой войны. Правительство Гонконга сослалось на решение президента США Дональда Трампа отменить так называемое исключение "de minimis" для почтовых отправлений, отправляемых из города в США.

США ведут себя неразумно, запугивая и злоупотребляя тарифами. Общественность Гонконга должна быть готова платить непомерные и необоснованные сборы из-за необоснованных и запугивающих действий США

- говорится в заявлении правительства.

Там уточнили, что с 27 апреля почтовая служба немедленно прекратит прием посылок, перевозимых морем и воздушным транспортом.

Напомним

7 апреля тайваньский фондовый рынок потерпел самое большое однодневное падение в истории из-за опасений инвесторов относительно пошлин Трампа. Больше всего пострадали TSMC, Foxconn и MediaTek.

Соединенные Штаты ввели запрет на поставки тайваньских микрочипов ИИ в Китай10.11.24, 13:10 • 24005 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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