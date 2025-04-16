Гонконг прекращает почтовое сообщение с США из-за торговой войны

Почтовая служба Гонконга приостанавливает обработку посылок в и из США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Отмечается, что Hongkong Post, почтовая служба в полуавтономном китайском городе, прекратит обработку посылок, поступающих из США или направляющихся в них на фоне эскалации торговой войны. Правительство Гонконга сослалось на решение президента США Дональда Трампа отменить так называемое исключение "de minimis" для почтовых отправлений, отправляемых из города в США.

США ведут себя неразумно, запугивая и злоупотребляя тарифами. Общественность Гонконга должна быть готова платить непомерные и необоснованные сборы из-за необоснованных и запугивающих действий США