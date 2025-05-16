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На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров
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Головний прокурор МКС йде у відставку до завершення розслідування про домагання

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Карім Хан тимчасово піде у відставку до завершення розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях. Він заперечує, що домагався помічниці та змушував її до сексу.

Головний прокурор МКС йде у відставку до завершення розслідування про домагання

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан тимчасово піде у відставку до завершення розслідування у справі про звинувачення у сексуальних домаганнях. Про це суд оголосив у п'ятницю, передає УНН.

Деталі

Карім Хан категорично заперечив звинувачення в тому, що він понад рік намагався примусити свою помічницю до сексуальних стосунків та "торкався її проти її волі".

У заяві суду зазначено, що Хан у п'ятницю "повідомив про своє рішення взяти відпустку до завершення" зовнішнього розслідування, яке проводить Управління внутрішнього нагляду (внутрішній наглядовий орган ООН).

Поки Хан перебуває у відпустці, заступники прокурора суду відповідатимуть за управління роботою прокуратури, йдеться у заяві.

Тиск на головного прокурора МКС Хана у межах справи про сексуальні домагання зростає - EuroNews14.05.25, 16:09 • 3218 переглядiв

Доповнення

Карім Хан, який є головним прокурором МКС з 2021 року, звинувачується у примушенні до сексу помічниці, 30-річної юристки з Малайзії у номері готелю у Нью-Йорку у грудні 2023 року.

Інцидент розслідується як частина системного незаконного примушування до сексуальних контактів, переслідувань та примусу до статевих актів, вчинених Ханом щодо його обвинувачки.

Колишня помічниця прокурора стверджує, що Хан також змушував її до статевого зв'язку проти її волі під час місій у Нью-Йорку, Колумбії, Конго, Чаді та Парижі, а також у своїй резиденції в Гаазі. Про це йдеться у її свідченнях, на які посилається американське видання.

Адвокати Хана заявили, що всі звинувачення у скоєнні ним сексуального насильства або неправомірних дій є "категорично неправдивими".

Нагадаємо

Санкції, введені президентом США Дональдом Трампом проти прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана, спричинили кризу всередині установи, унеможлививши виконання основних завдань трибуналу.

Лілія Набока

Лілія Набока

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