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Санкції Трампа паралізували роботу Міжнародного кримінального суду

Київ • УНН

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Через санкції Трампа проти прокурора МКС Каріма Хана, трибунал не може виконувати базові завдання. Хан втратив доступ до пошти, а його рахунки заморожені.

Санкції Трампа паралізували роботу Міжнародного кримінального суду

Санкції, введені президентом США Дональдом Трампом проти прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана, викликають кризу всередині установи. Виконання основних завдань трибуналу наразі неможливе.

Передає УНН із посиланням на Еuronews.

Деталі

Санкції, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа відносно Міжнародного кримінального суду (МКС), і безпосередньо проти головного прокурора органу Каріма Хана, практично унеможливили виконання трибуналом базових завдань.

За словами співробітників, санкції надзвичайно ускладнили для трибуналу виконання основних завдань, не кажучи вже про домагання справедливості для жертв воєнних злочинів.

Практичні наслідки, які вже очевидні станом на зараз.

Карім Хан втратив доступ до своєї електронної пошти після того, як Microsoft видалила його адресу. Банківські рахунки у Великій Британії були заморожені. Співробітників американського МКС попередили, що вони ризикують бути заарештованими, якщо повернуться до США.

Довідка

Санкції, запроваджені адміністрацією Трампа проти МКС в лютому, розглядаються як реакція на видані в листопаді 2024 року ордери МКС на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта.

У своєму указі Трамп виділив Хана як особу, на яку поширюються санкції, заборонивши йому в'їзд до США разом з іншими співробітниками, які не є громадянами США.

Санкції Трампа також загрожують будь-якій особі, установі чи компанії штрафами та тюремним ув'язненням, якщо вони нададуть Хану "фінансову, матеріальну чи технологічну підтримку"

Важливо додати, що зараз розслідування на паузі через власний скандал навколо Хана - головного прокурора МКС звинувачують у сексуальних домаганнях до помічниці. Інцидент розслідується, адвокати Хана заперечують звинувачення.

Слід зазначити також, що МКС розслідував звірства в Судані і видав ордер на арешт колишнього президента Судану Омара аль-Башира за звинуваченнями, що включають геноцид. Розслідування призупинилося після того, як прокурор справи Ерік Айверсон подав позов проти адміністрації Трампа. Адвокат Айверсона Елісон Міллер заявила, що її клієнт "не може виконувати те, що я б назвала базовими адвокатськими функціями".

Три позови проти адміністрації Трампа подали співробітники американських судів і консультанти, стверджуючи, що санкції порушують їхню свободу вираження поглядів.

Доповнення

Це не перша конфронтація між Трампом та Міжнародним кримінальним судом. У 2020 році його перша адміністрація Трампа вже запроваджувала санкції проти тодішнього прокурора Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда. Причина - роль останнього у розслідуванні ймовірних злочинів, скоєних американськими військами в Афганістані. Відповідні заходи були скасовані Джо Байденом через кілька місяців.

Нагадаємо

Ізраїль звернувся до МКС з проханням скасувати ордери на арешт Нетаньягу і Галланта та призупинити розслідування воєнних злочинів на палестинських територіях. Ізраїль оскаржує юрисдикцію суду.

Угорський парламент проголосував за вихід країни з МКС, мотивуючи це політизованістю суду.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявляв, що російський президент володимир путін "побачить залу суду зсередини".

У 2024 році президент рф путін, незважаючи на ордер МКС, відвідував  Туркменістан.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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