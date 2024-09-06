Прокурор МКС: путін "побачить залу суду зсередини"

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що російський президент володимир путін постане перед судом, про що сказав в інтерв'ю BBC, пише УНН.

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Говорячи про війну рф проти України, прокурор МКС Карім Хан сказав, що, на його думку, президент росії володимир путін "побачить залу суду зсередини", вказавши на випадки в історії, коли інші світові лідери поставали перед судом.

"Ніщо не вічне. Життя минуще. І будь-яке політичне життя закінчується провалом", - сказав він.

Доповнення

путін не був заарештований під час візиту у вівторок до Монголії, яка є підписантом МКС, попри чинний ордер на арешт за передбачувані воєнні злочини, скоєні під час вторгнення рф в Україну. Російський лідер розшукується за передбачувану незаконну депортацію українських дітей із початку війни 2022 року. Раніше москва відкидала звинувачення та називала ордери "обурливими".

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