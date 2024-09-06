Прокурор МУС: путин "увидит зал суда изнутри"

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан считает, что российский президент владимир путин предстанет перед судом, о чем сказал в интервью BBC, пишет УНН.

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Говоря о войне рф против Украины, прокурор МУС Карим Хан сказал, что, по его мнению, президент россии владимир путин "увидит зал суда изнутри", указав на случаи в истории, когда другие мировые лидеры представали перед судом.

"Ничто не вечно. Жизнь преходяща. И любая политическая жизнь заканчивается провалом", - сказал он.

Дополнение

путин не был арестован во время визита во вторник в Монголию, которая является подписантом МУС, несмотря на действующий ордер на арест за предполагаемые военные преступления, совершенные во время вторжения рф в Украину. Российский лидер разыскивается за предполагаемую незаконную депортацию украинских детей с начала войны 2022 года. Ранее москва отвергала обвинения и называла ордера "возмутительными".

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