Санкции Трампа парализовали работу Международного уголовного суда

Санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, вызывают кризис внутри учреждения. Выполнение основных задач трибунала в настоящее время невозможно.

Передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Санкции, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Международного уголовного суда (МУС), и непосредственно против главного прокурора органа Карима Хана, практически сделали невозможным выполнение трибуналом базовых задач.

По словам сотрудников, санкции чрезвычайно усложнили для трибунала выполнение основных задач, не говоря уже о домогательствах справедливости для жертв военных преступлений.

Практические последствия, которые уже очевидны по состоянию на сейчас.

Карим Хан потерял доступ к своей электронной почте после того, как Microsoft удалила его адрес. Банковские счета в Великобритании были заморожены. Сотрудников американского МУС предупредили, что они рискуют быть арестованными, если вернутся в США.

Справка

Санкции, введенные администрацией Трампа против МУС в феврале, рассматриваются как реакция на выданные в ноябре 2024 года ордера МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта.

В своем указе Трамп выделил Хана как лицо, на которое распространяются санкции, запретив ему въезд в США вместе с другими сотрудниками, не являющимися гражданами США.

Санкции Трампа также угрожают любому лицу, учреждению или компании штрафами и тюремным заключением, если они предоставят Хану "финансовую, материальную или технологическую поддержку"

Важно добавить, что сейчас расследование на паузе из-за собственного скандала вокруг Хана - главного прокурора МУС обвиняют в сексуальных домогательствах к помощнице. Инцидент расследуется, адвокаты Хана отрицают обвинения.

Следует отметить также, что МУС расследовал зверства в Судане и выдал ордер на арест бывшего президента Судана Омара аль-Башира по обвинениям, включающим геноцид. Расследование приостановилось после того, как прокурор дела Эрик Айверсон подал иск против администрации Трампа. Адвокат Айверсона Элисон Миллер заявила, что ее клиент "не может выполнять то, что я бы назвала базовыми адвокатскими функциями".

Три иска против администрации Трампа подали сотрудники американских судов и консультанты, утверждая, что санкции нарушают их свободу выражения взглядов.

Дополнение

Это не первая конфронтация между Трампом и Международным уголовным судом. В 2020 году его первая администрация Трампа уже вводила санкции против тогдашнего прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда. Причина - роль последнего в расследовании вероятных преступлений, совершенных американскими войсками в Афганистане. Соответствующие меры были отменены Джо Байденом через несколько месяцев.

Напомним

Израиль обратился в МУС с просьбой отменить ордера на арест Нетаньяху и Галланта и приостановить расследование военных преступлений на палестинских территориях. Израиль оспаривает юрисдикцию суда.

Венгерский парламент проголосовал за выход страны из МУС, мотивируя это политизированностью суда.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявлял, что российский президент владимир путин "увидит зал суда изнутри".

В 2024 году президент рф путин, несмотря на ордер МУС, посещал Туркменистан.