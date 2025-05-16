Главный прокурор МУС уходит в отставку до завершения расследования о домогательствах

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах. Об этом суд объявил в пятницу, передает УНН.

Детали

Карим Хан категорически отрицал обвинения в том, что он более года пытался принудить свою помощницу к сексуальным отношениям и "касался ее против ее воли".

В заявлении суда указано, что Хан в пятницу "сообщил о своем решении взять отпуск до завершения" внешнего расследования, которое проводит Управление внутреннего надзора (внутренний надзорный орган ООН).

Пока Хан находится в отпуске, заместители прокурора суда будут отвечать за управление работой прокуратуры, говорится в заявлении.

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Дополнение

Карим Хан, который является главным прокурором МУС с 2021 года, обвиняется в принуждении к сексу помощницы, 30-летней юристки из Малайзии в номере отеля в Нью-Йорке в декабре 2023 года.

Инцидент расследуется как часть системного незаконного принуждения к сексуальным контактам, преследований и принуждения к половым актам, совершенных Ханом в отношении его обвинительницы.

Бывшая помощница прокурора утверждает, что Хан также заставлял ее к половой связи против ее воли во время миссий в Нью-Йорке, Колумбии, Конго, Чаде и Париже, а также в своей резиденции в Гааге. Об этом говорится в ее показаниях, на которые ссылается американское издание.

Адвокаты Хана заявили, что все обвинения в совершении им сексуального насилия или неправомерных действий являются "категорически неправдивыми".

Напомним

Санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, привели к кризису внутри учреждения, сделав невозможным выполнение основных задач трибунала.