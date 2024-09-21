Голова КОВА Кравченко розповів, як Київщині вдалося побудувати перше в Україні інклюзивне містечко для ветеранів

Командна робота та допомога меценатів дали змогу збудувати перше в Україні безбар'єрне містечко для ветеранів ЗСУ. Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.

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Кравченко розповів про важливість допомоги меценатів не лише у відновленні Київщини, а й у створені нових робочих місць, розбудові інфраструктури та створенні інклюзивних просторів. Одним з прикладів ефективної співпраці з меценатами стала побудова на Київщині першого в Україні інклюзивного містечка для ветеранів війни з рф.

"Без меценатів не обійтися. І я неймовірно вдячний тим, хто без вагань долучається до таких проєктів. Пишаюся, що саме на Київщині побудували перше інклюзивне містечко для ветеранів. Уже 45 військових отримали ключі від своїх осель. Мою ідею підтримав меценат Андрій Засуха та ФК "Колос Ковалівка". Андрію знадобилося 15 хвилин, щоб ухвалити рішення та почати будувати. 9 місяців будівництва, без жодної копійки з обласного чи державного бюджету. Загалом у комплексі 59 будинків, кожен – на 80 квадратних метрів, житло та землю передано у власність ветеранам. Містечко надзвичайно комфортне – є все для вільного самостійного пересування. Є зона відпочинку, сквер, спортивні та дитячі майданчики, зони для барбекю, поштомат, укриття", - розповів Кравченко.

Він додав, що обласна адміністрація допомагає з оформленням дітей у найближчі дитсадки та школи, з професійним перенавчанням та працевлаштуванням героїв-ветеранів.

"Прагну, щоб таке містечко було в кожній громаді. Шукаю благодійників для розширення подібних проєктів", - розповів Кравченко про подальші плани.

Він зауважив, що важливою є командна робота на результат - саме тоді вдасться досягти успіхів.

"Я завжди працюю на результат і роблю все, щоб бути максимально ефективним на визначеному керівництвом держави для мене місці. Адже в державі, а тим більше в державі в умовах війни, немає другорядних посад. Ми працюємо в режимі єдиного механізму. І кожен з нас докладає максимум зусиль, щоб наблизити нашу перемогу", - вважає Кравченко.

Нагадаємо

У серпні цього року перші 45 українських військових отримали ключі від осель у першому інклюзивному містечку на Київщині. Загалом у містечку мешкатимуть захисники України, які дістали поранення, захищаючи Батьківщину і не можуть більше нести службу, мають родини і не мали власного житла. Також у містечку мешкатимуть родини полеглих героїв.

Загалом у комплексі наразі 59 будинків, кожен – на 75-80 квадратних метрів. Житло та земля, а це 4-5 соток, стануть власністю захисників та їхніх родин. Благодійники також допоможуть зробити ремонт в оселях, встановлять кухонні меблі та облаштують санвузли. Все з урахуванням потреб ветеранів та для їх комфорту.

Будинки - з просторими терасами, є вода, електрика, газ, каналізація. Тротуари та проїзди облаштовані так, щоб його мешканці легко пересувалися містечком.

У містечку є зона відпочинку, сквер, спортивні та дитячі майданчики, зони для барбекю, поштомат, добудовують укриття. Зведуть амбулаторію та магазин.