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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава КОВА Кравченко рассказал, как Киевской области удалось построить первый в Украине инклюзивный городок для ветеранов

Глава КОВА Кравченко рассказал, как Киевской области удалось построить первый в Украине инклюзивный городок для ветеранов

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 07:11  •  1499 просмотра

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Глава Киевской ОВА Кравченко рассказал, как Киевской области удалось построить первый в Украине инклюзивный городок для ветеранов.

Командная работа и помощь меценатов позволили построить первый в Украине безбарьерный городок для ветеранов ВСУ. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Кравченко рассказал о важности помощи меценатов не только в восстановлении Киевщины, но и в создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры и создании инклюзивных пространств. Одним из примеров эффективного сотрудничества с меценатами стало построение на Киевщине первого в Украине инклюзивного городка для ветеранов войны с рф.

"Без меценатов не обойтись. И я невероятно благодарен тем, кто без колебаний приобщается к таким проектам. Горжусь, что именно на Киевщине построили первый инклюзивный городок для ветеранов. Уже 45 военных получили ключи от своих домов. Мою идею поддержал меценат Андрей Засуха и ФК "Колос Ковалевка". Андрею понадобилось 15 минут, чтобы принять решение и начать строить. 9 месяцев строительства, без единой копейки из областного или государственного бюджета. Всего в комплексе 59 домов, каждый - на 80 квадратных метров, жилье и земля переданы в собственность ветеранам. Городок чрезвычайно комфортный - есть все для свободного самостоятельного передвижения. Есть зона отдыха, сквер, спортивные и детские площадки, зоны для барбекю, почтомат, укрытие", - рассказал Кравченко.

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Он добавил, что областная администрация помогает с оформлением детей в ближайшие детсады и школы, с профессиональным переобучением и трудоустройством героев-ветеранов.

"Хочу, чтобы такой городок был в каждой громаде. Ищу благотворителей для расширения подобных проектов", - рассказал Кравченко о дальнейших планах.

Он отметил, что важна командная работа на результат - именно тогда удастся достичь успехов.

"Я всегда работаю на результат и делаю все, чтобы быть максимально эффективным на определенном руководством государства для меня месте. Ведь в государстве, а тем более в государстве в условиях войны, нет второстепенных должностей. Мы работаем в режиме единого механизма. И каждый из нас прилагает максимум усилий, чтобы приблизить нашу победу", - считает Кравченко.

Напомним

В августе этого года первые 45 украинских военных получили ключи от жилья в первом инклюзивном городке на Киевщине. Всего в городке будут жить защитники Украины, которые получили ранения, защищая Родину и не могут больше нести службу, имеют семьи и не имели собственного жилья. Также в городке будут жить семьи павших героев.

Всего в комплексе сейчас 59 домов, каждый - на 75-80 квадратных метров. Жилье и земля, а это 4-5 соток, станут собственностью защитников и их семей. Благотворители также помогут сделать ремонт в домах, установят кухонную мебель и обустроят санузлы. Все с учетом потребностей ветеранов и для их комфорта.

Дома - с просторными террасами, есть вода, электричество, газ, канализация. Тротуары и проезды обустроены так, чтобы его жители легко передвигались по городку.

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В городке есть зона отдыха, сквер, спортивные и детские площадки, зоны для барбекю, почтомат, достраивают укрытие. Возведут амбулаторию и магазин. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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