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Глава ОП обговорив із радником прем’єра Канади реалізацію Формули миру

Київ • УНН

 • 22041 перегляди

Глава офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив з радником з національної безпеки Канади Наталі Друен результати глобального саміту миру, подальшу співпрацю між Україною та Канадою та організацію конференцій з впровадження формули миру.

Глава ОП обговорив із радником прем’єра Канади реалізацію Формули миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з національним радником з питань безпеки та розвідки Прем’єр-міністра Канади Наталі Друен, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Як повдіомили в ОП, Єрмак подякував Прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за участь у Глобальному саміті миру та особисто Наталі Друен за модерацію панелі, присвяченої звільненню полонених і поверненню депортованих українців.

"Під час розмови обговорили підсумки Глобального саміту миру. Керівник Офісу Президента відзначив важливість підтримки з боку Канади Спільного комюніке про основи миру, яке ухвалили на Саміті, та висловив переконання, що до нього приєднається більше країн світу та міжнародних організацій", - зазначено у повідомленні.

Крім того, сторони обговорили подальші кроки у співпраці між Україною та Канадою, а також організацію низки тематичних конференцій, присвячених реалізації пунктів Формули миру.

Діалог відбувся і очевидно, що він може мати абсолютно практичні наслідки: Зеленський про Саміт миру16.06.24, 15:50 • 29879 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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