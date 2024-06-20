Глава ОП обговорив із радником прем’єра Канади реалізацію Формули миру
Київ • УНН
Глава офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив з радником з національної безпеки Канади Наталі Друен результати глобального саміту миру, подальшу співпрацю між Україною та Канадою та організацію конференцій з впровадження формули миру.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з національним радником з питань безпеки та розвідки Прем’єр-міністра Канади Наталі Друен, передає УНН із посиланням на ОП.
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Як повдіомили в ОП, Єрмак подякував Прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за участь у Глобальному саміті миру та особисто Наталі Друен за модерацію панелі, присвяченої звільненню полонених і поверненню депортованих українців.
"Під час розмови обговорили підсумки Глобального саміту миру. Керівник Офісу Президента відзначив важливість підтримки з боку Канади Спільного комюніке про основи миру, яке ухвалили на Саміті, та висловив переконання, що до нього приєднається більше країн світу та міжнародних організацій", - зазначено у повідомленні.
Крім того, сторони обговорили подальші кроки у співпраці між Україною та Канадою, а також організацію низки тематичних конференцій, присвячених реалізації пунктів Формули миру.
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