Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с национальным советником по вопросам безопасности и разведки премьер-министра Канады Натали Друэн, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Как сообщили в ОП, Ермак поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за участие в Глобальном саммите мира и лично Натали Друэн за модерацию панели, посвященной освобождению пленных и возвращению депортированных украинцев.

"Во время разговора обсудили итоги Глобального саммита мира. Руководитель Офиса Президента отметил важность поддержки со стороны Канады совместного коммюнике об основах мира, которое приняли на саммите, и выразил убеждение, что к нему присоединится больше стран мира и международных организаций", - указано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве между Украиной и Канадой, а также организацию ряда тематических конференций, посвященных реализации пунктов формулы мира.

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