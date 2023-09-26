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HIMARS "завітав" на нараду у штаб окупантів під Херсоном - джерела

HIMARS "завітав" на нараду у штаб окупантів під Херсоном - джерела

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. З’явилось ексклюзивне відео нещодавньої «бавовни» у тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном, повідомляє УНН із посиланням на джерела в СБУ.

Зазначається, що СБУ навела ракету HIMARS на штаб російських окупантів під Херсоном. 

Цитата

"Завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS «взяла участь» у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7 - "300"", - йдеться у повідомленні.

Доповнення 

Сили оборони влучили у штаб росіян поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області.

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