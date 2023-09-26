HIMARS "завітав" на нараду у штаб окупантів під Херсоном - джерела
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. З’явилось ексклюзивне відео нещодавньої «бавовни» у тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном, повідомляє УНН із посиланням на джерела в СБУ.
Зазначається, що СБУ навела ракету HIMARS на штаб російських окупантів під Херсоном.
Цитата
"Завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS «взяла участь» у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7 - "300"", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Сили оборони влучили у штаб росіян поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області.