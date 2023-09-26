HIMARS "посетил" совещание в штаб оккупантов под Херсоном - источники
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Появилось эксклюзивное видео недавнего «хлопка» во временном пункте управления россиян под Херсоном, сообщает УНН со ссылкой на источники в СБУ.
Отмечается, что СБУ навела ракету HIMARS на штаб российских оккупантов под Херсоном.
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"Благодаря наведению СБУ, ракета HIMARS «приняла участие» в ежедневном совещании российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии. Совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200", 7 - "300""", - говорится в сообщении.
Дополнение
Силы обороны попали в штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области.