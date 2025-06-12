В Україні продажі гібридних авто зросли на 43% у травні: лідер Toyota RAV4
Київ • УНН
У травні українці придбали понад 3 тис. гібридних авто, що на 43% більше, ніж торік. Найпопулярніші моделі – Toyota RAV4 серед нових та Toyota Prius серед вживаних.
У травні в Україні зареєстрували понад 3 тис. гібридних легкових авто (HEV та PHEV). Це на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року, – повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Укравтопром.
Деталі
З усіх зареєстрованих у травні гібридів 60% були новими, тоді як рік тому таких було 55%.
Серед нових HEV-автомобілів (гібридів, які не потребують зарядки від мережі) перше місце впевнено утримує Toyota RAV4 – 439 одиниць. Далі йдуть Nissan Qashqai (91 од.) та Audi Q8 (79 од.).
У сегменті вживаних гібридів із пробігом першість за Toyota Prius (101 од.). Також до трійки лідерів увійшли Kia Niro (65 од.) та Ford Fusion US (59 од.).
Довідка
HEV (Hybrid Electric Vehicle) – це гібридний автомобіль, у якому бензиновий двигун поєднано з електродвигуном. Такий автомобіль не потрібно заряджати від розетки – акумулятор поповнюється автоматично під час руху (рекуперація, робота двигуна).
PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – плагін-гібрид. Його також оснащено електродвигуном і бензиновим мотором, але акумулятор можна заряджати від мережі. Ці авто можуть проїхати десятки кілометрів на одній лише електротязі.
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