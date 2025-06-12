В Украине продажи гибридных авто выросли на 43% в мае: лидер Toyota RAV4
Киев • УНН
В мае украинцы приобрели более 3 тыс. гибридных авто, что на 43% больше, чем в прошлом году. Самые популярные модели – Toyota RAV4 среди новых и Toyota Prius среди подержанных.
В мае в Украине зарегистрировали более 3 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV). Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Укравтопром.
Детали
Из всех зарегистрированных в мае гибридов 60% были новыми, тогда как год назад таких было 55%.
Среди новых HEV-автомобилей (гибридов, не требующих зарядки от сети) первое место уверенно удерживает Toyota RAV4 – 439 единиц. Далее следуют Nissan Qashqai (91 ед.) и Audi Q8 (79 ед.).
В сегменте подержанных гибридов с пробегом первенство за Toyota Prius (101 ед.). Также в тройку лидеров вошли Kia Niro (65 ед.) и Ford Fusion US (59 ед.).
Справка
HEV (Hybrid Electric Vehicle) – это гибридный автомобиль, в котором бензиновый двигатель объединен с электродвигателем. Такой автомобиль не нужно заряжать от розетки – аккумулятор пополняется автоматически во время движения (рекуперация, работа двигателя).
PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – плагин-гибрид. Он также оснащен электродвигателем и бензиновым мотором, но аккумулятор можно заряжать от сети. Эти авто могут проехать десятки километров на одной только электротяге.
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