В Украине продажи гибридных авто выросли на 43% в мае: лидер Toyota RAV4

В мае в Украине зарегистрировали более 3 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV). Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Укравтопром.

Детали

Из всех зарегистрированных в мае гибридов 60% были новыми, тогда как год назад таких было 55%.

Среди новых HEV-автомобилей (гибридов, не требующих зарядки от сети) первое место уверенно удерживает Toyota RAV4 – 439 единиц. Далее следуют Nissan Qashqai (91 ед.) и Audi Q8 (79 ед.).

В сегменте подержанных гибридов с пробегом первенство за Toyota Prius (101 ед.). Также в тройку лидеров вошли Kia Niro (65 ед.) и Ford Fusion US (59 ед.).

Справка

HEV (Hybrid Electric Vehicle) – это гибридный автомобиль, в котором бензиновый двигатель объединен с электродвигателем. Такой автомобиль не нужно заряжать от розетки – аккумулятор пополняется автоматически во время движения (рекуперация, работа двигателя).

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – плагин-гибрид. Он также оснащен электродвигателем и бензиновым мотором, но аккумулятор можно заряжать от сети. Эти авто могут проехать десятки километров на одной только электротяге.

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