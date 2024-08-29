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Генштаб: російські війська активізувалися на Курахівському та Куп'янському напрямках

Генштаб: російські війська активізувалися на Курахівському та Куп'янському напрямках

Київ • УНН

 • 69382 перегляди

За добу відбулося 156 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога на Курахівському (30 атак), Куп'янському (24 атаки) та Покровському напрямках, де тривають інтенсивні атаки.

Російські війська активізувалися на Курахівському (30 атак) і Куп'янському (24 атаки) напрямку, також продовжують інтенсивні атаки на Покровському, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 23:00 четверга, передає УНН.

Деталі

Так, від початку доби відбулося 156 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Відбито дві атаки в районах Липців і Вовчанська. Ще два бойові зіткнення тривають. Ситуація контрольована.

"Орієнтовні втрати ворожих військ на теперішній час склали 56 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, також знищено 34 БпЛА. Пошкоджено два танки, бойову броньовану машину і дві артилерійські системи", - ідеться у зведенні.

На Куп'янському напрямку противник 24 рази намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Колесниківки та Лозової. Наразі триває п'ять ворожих атак.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися в напрямку населених пунктів Твердохлібово, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське та в Серебрянському лісі. Зараз триває бій поблизу Невського.

На Сіверському напрямку протягом дня українські захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Верхньокам'янського та Виїмки. Досі триває три бойові зіткнення, противник намагається прорватися в бік Званівки.

На Краматорському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру, однак, спроби наступу ворога на позиції Сил оборони України були відбиті українськими захисниками.

На Торецькому напрямку ворог 13 разів намагався вклинитися в українську оборону. Від початку доби окупанти здійснювали штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Нелипівки та Сухої Балки. Досі тривають бої поблизу Торецька та Дачного.

На Покровському напрямку ворог продовжує інтенсивні атаки. Тут протягом дня агресор здійснив 40 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки.

"32 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім бойових зіткнень - тривають. Ситуація складна, проте наші воїни роблять усе для недопущення просування противника в глибину української території", - сказано в повідомленні.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на Покровському напрямку склали 225 осіб убитими та пораненими. Знищено дві артилерійські системи, РСЗВ, п'ять автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Крім того, автомобіль і одну ворожу гармату було пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби налічується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень. Тривають бої поблизу Вугледара, Костянтинівки та Водяного. Ситуація контролюється Силами оборони України.

На Оріхівському напрямку три атаки ворога відбито українськими захисниками впродовж дня поблизу Малої Токмачки та Работиного.

На Придніпровському напрямку українські військові один раз дали відсіч окупантам.

На фронті відбулося 148 боєзіткнень: ЗСУ відбивають масовані атаки окупантів - Генштаб 26.08.24, 23:47 • 24799 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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