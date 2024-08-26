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На фронті відбулося 148 боєзіткнень: ЗСУ відбивають масовані атаки окупантів - Генштаб

На фронті відбулося 148 боєзіткнень: ЗСУ відбивають масовані атаки окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 24802 перегляди

На передовій було 148 боєзіткнень. Противник атакує українські позиції, застосовуючи ракети, авіаудари, дрони-камікадзе та обстріли.

На фронті відбулося 148 боєзіткнень. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує українські позиції. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За інформацією від Генштабу, сьогодні загарбник застосував 127 ракет, 59 авіаційних ударів із застосуванням 81 КАБ, 649 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на напрямках

На Харківському: сили нападу атакували поблизу Вовчанська, втім ЗСУ відбили ворожий штурм.

На Куп’янському: ЗСУ відбили 14 атак супротивника в районі населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Стельмахівка та Андріївка.

На Лиманському: 18 разів ворог атакував біля Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського. Захисника все відбили.

На Сіверському: Сили оборони відбили 7 атак у районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Проте триває бій поблизу Виїмки.

На Краматорському: ЗСУ відбили 4 атаки терористів біля Часового Яру.

На Торецькому: 11 разів сили агресора намагалися вклинитися в українську оборону. Атака в районі Нью-Йорку продовжується.

На Покровському: Захисники відбили 56 наступальних та штурмових дій окупантів у районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка, Карлівка. Нині досі триває 6 боєзіткнень.

На Курахівському: відбилося 14 боєзіткнень. ЗСУ відбили 12 штурмів, хоча чотири боєзіткнення тривають досі поблизу Карлівки та Невельського.

На Времівському: відбулося 20 боєзіткнень біля Водяного та Вугледара. Відомо, що досі триває 4 атаки поблизу Пречистівки.

На Придніпровському: Сили оборони відбили 3 спроби противника атакувати наші позиції в острівній зоні.

На фронті було 136 бойових зіткнень - Генштаб25.08.24, 23:42 • 105632 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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