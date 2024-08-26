На фронте произошло 148 боестолкновений: ВСУ отражают массированные атаки оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
На передовой было 148 боестолкновений. Противник атакует украинские позиции, применяя ракеты, авиаудары, дроны-камикадзе и обстрелы.
На фронте произошло 148 боестолкновений. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует украинские позиции. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
По информации от Генштаба, сегодня захватчик применил 127 ракет, 59 авиационных ударов с применением 81 КАБ, 649 ударов дронами-камикадзе и совершил почти 3200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
Ситуация на направлениях
На Харьковском: силы нападения атаковали вблизи Волчанска, впрочем ВСУ отбили вражеский штурм.
На Купянском: ВСУ отбили 14 атак противника в районе населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка и Андреевка.
На Лиманском: 18 раз враг атаковал возле Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского. Защитника все отбили.
На Северском: Силы обороны отбили 7 атак в районах Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Однако продолжается бой вблизи Выемки.
На Краматорском: ВСУ отбили 4 атаки террористов возле Часового Яра.
На Торецком: 11 раз силы агрессора пытались вклиниться в украинскую оборону. Атака в районе Нью-Йорка продолжается.
На Покровском: Защитники отбили 56 наступательных и штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Калиновое, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка, Карловка. Сейчас до сих пор продолжается 6 боестолкновений.
На Кураховском: отбилось 14 боестолкновений. ВСУ отбили 12 штурмов, хотя четыре боестолкновения продолжаются до сих пор вблизи Карловки и Невельского.
На Времовском: произошло 20 боестолкновений возле Водяного и Угледара. Известно, что до сих пор продолжается 4 атаки вблизи Пречистовки.
На Приднепровском: Силы обороны отбили 3 попытки противника атаковать наши позиции в островной зоне.
На фронті було 136 бойових зіткнень - Генштаб25 августа 2024, 20:42 • 105437 просмотров