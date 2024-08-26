На фронте произошло 148 боестолкновений: ВСУ отражают массированные атаки оккупантов - Генштаб

На фронте произошло 148 боестолкновений. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует украинские позиции. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации от Генштаба, сегодня захватчик применил 127 ракет, 59 авиационных ударов с применением 81 КАБ, 649 ударов дронами-камикадзе и совершил почти 3200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: силы нападения атаковали вблизи Волчанска, впрочем ВСУ отбили вражеский штурм.

На Купянском: ВСУ отбили 14 атак противника в районе населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка и Андреевка.

На Лиманском: 18 раз враг атаковал возле Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского. Защитника все отбили.

На Северском: Силы обороны отбили 7 атак в районах Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Однако продолжается бой вблизи Выемки.

На Краматорском: ВСУ отбили 4 атаки террористов возле Часового Яра.

На Торецком: 11 раз силы агрессора пытались вклиниться в украинскую оборону. Атака в районе Нью-Йорка продолжается.

На Покровском: Защитники отбили 56 наступательных и штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Калиновое, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка, Карловка. Сейчас до сих пор продолжается 6 боестолкновений.

На Кураховском: отбилось 14 боестолкновений. ВСУ отбили 12 штурмов, хотя четыре боестолкновения продолжаются до сих пор вблизи Карловки и Невельского.

На Времовском: произошло 20 боестолкновений возле Водяного и Угледара. Известно, что до сих пор продолжается 4 атаки вблизи Пречистовки.

На Приднепровском: Силы обороны отбили 3 попытки противника атаковать наши позиции в островной зоне.

На фронті було 136 бойових зіткнень - Генштаб