На фронте было 136 боевых столкновений - Генштаб

С начала этих суток произошло 136 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении враг атаковал 41 раз, также враг активен на Лиманском и Кураховском направлениях, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 22:00 воскресенья, передает УНН.

Детали

«Российские захватчики нанесли один удар тремя ракетами и 58 авиаударов, сбросив 95 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 436 дронов-камикадзе и осуществили 3169 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам», - говорится в сообщении ГШ ВСУ в Facebook.

Как сообщается, на Покровском направлении происходило 41 боевое столкновение в районах восьми населенных пунктов. Почти половину атак враг сконцентрировал возле Новогродовки. Силы обороны в целом на направлении отбили уже 37 штурмов, атаки оккупантов еще продолжаются неподалеку Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и в сторону Сухой Балки.

«Предварительно, сегодня на этом направлении было обезврежено 254 оккупанта. Также уничтожены две ББМ, две артиллерийские системы, три БпЛА и 15 единиц автотранспорта. К тому же, повреждены БТР, артиллерийская система, 120-мм миномет и три единицы автотранспорта», - говорится в сводке.

На Лиманском направлении в течение дня произошло 21 боестолкновение вблизи семи различных населенных пунктов, сосредотачивали усилия в районах Невского и Дружелюбовки, где провели 13 атак.

На Кураховском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки. «Наши воины уничтожили четыре и повредили три боевые машины пехоты. Кроме того, оккупанты навсегда потеряли шесть автомобилей и 25 военнослужащих», - уточняют в сводке.

На Купянском направлении враг 13 раз атаковал наши оборонительные рубежи возле Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Лозовой и Стельмаховки. Одиннадцать боев завершены, два - продолжаются.

На Краматорском направлении происходило 12 боев. Основные усилия враг прилагал в районе Часового Яра, где провел семь безуспешных штурмов.

На Времовском направлении противник совершил девять наступательных и штурмовых действий в сторону Угледара и Водяного. Один бой - до сих пор продолжается.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали украинские войска возле Нелиповки и Торецка. Четыре атаки остановлены, три штурма в районе Нелиповки до сих пор продолжаются.

На Северском направлении защитники украинской земли отбили шесть вражеских штурмов в районах Белогоровки, Спирной, Верхнекаменского, Выемки, один бой продолжается неподалеку от Иванодарьевки.

На Харьковском направлении состоялось четыре вражеских штурма неподалеку Волчанска и Липцов.

«По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 76 оккупантов, уничтожили два танка, артиллерийскую систему, 32 БПЛА, пять автомобилей и семь единиц специальной техники, также было повреждено девять артиллерийских систем и три автомобиля», - информирует Генштаб.

На Приднепровском направлении враг не имел успеха, дважды атакуя позиции наших подразделений.

На других направлениях - без особых изменений.

Сегодня стоит отметить воинов 67 отдельной механизированной бригады, которые эффективно уничтожают врага и стойко держат оборону.

Генштаб: 135 боєзіткнень на фронті, основні атаки були зафіксовані на Покровському напрямку