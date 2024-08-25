На фронті було 136 бойових зіткнень - Генштаб

Від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку ворог атакував 41 раз, також ворог активний на Лиманському та Курахівському напрямках, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22:00 неділі, передає УНН.

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"Російські загарбники завдали одного удару трьома ракетами та 58 авіаударів, скинувши 95 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 436 дронів-камікадзе та здійснили 3169 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні ГШ ЗСУ у Facebook.

Як повідомляється, на Покровському напрямку відбувалося 41 бойове зіткнення в районах восьми населених пунктів. Майже половину атак ворог сконцентрував біля Новогродівки. Сили оборони загалом на напрямку відбили вже 37 штурмів, атаки окупантів ще тривають неподалік Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового та в бік Сухої Балки.

"Попередньо, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 254 окупанти. Також знищено дві ББМ, дві артилерійські системи, три БпЛА та 15 одиниць автотранспорту. До того ж, пошкоджено БТР, артилерійську систему, 120-мм міномет і три одиниці автотранспорту", - йдеться у зведенні.

На Лиманському напрямку протягом дня відбулося 21 бойове зіткнення поблизу семи різних населених пунктів, зосереджували зусилля в районах Невського та Дружелюбівки, де провели 13 атак.

На Курахівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції поблизу Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки та Костянтинівки. "Наші воїни знищили чотири та пошкодили три бойові машини піхоти. Крім того, окупанти назавжди втратили шість автомобілів і 25 військовослужбовців", - уточнюють у зведенні.

На Куп'янському напрямку ворог 13 разів атакував наші оборонні рубежі біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колесниківки, Лозової та Стельмахівки. Одинадцять боїв завершено, два - тривають.

На Краматорському напрямку відбувалося 12 боїв. Основні зусилля ворог докладав у районі Часового Яру, де провів сім безуспішних штурмів.

На Времівському напрямку противник здійснив дев'ять наступальних і штурмових дій у бік Вугледара та Водяного. Один бій - досі триває.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували українські війська біля Нелипівки та Торецька. Чотири атаки зупинено, три штурми в районі Нелипівки досі тривають.

На Сіверському напрямку захисники української землі відбили шість ворожих штурмів у районах Білогорівки, Спірної, Верхньокам'янського, Виїмки, один бій триває неподалік Іванодар'ївки.

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожі штурми неподалік Вовчанська та Липців.

"За наявною на теперішній час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили 76 окупантів, знищили два танки, артилерійську систему, 32 БПЛА, п'ять автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки, також було пошкоджено дев'ять артилерійських систем та три автомобілі", - інформує Генштаб.

На Придніпровському напрямку ворог не мав успіху, двічі атакуючи позиції наших підрозділів.

На інших напрямках - без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 67 окремої механізованої бригади, які ефективно знищують ворога та стійко тримають оборону.

Генштаб: 135 боєзіткнень на фронті, основні атаки були зафіксовані на Покровському напрямку