На фронті було 136 бойових зіткнень - Генштаб

ukenru
13:46 • 24342 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 35818 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 55506 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 87606 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 140983 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 182315 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 264048 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166210 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141974 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128320 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.3 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 132990 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 68401 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 101256 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 78696 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 63779 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 24342 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 132990 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 264049 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 199407 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 229199 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 6835 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 21192 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 24632 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 29632 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 39259 перегляди
Актуальне
На фронті було 136 бойових зіткнень - Генштаб

На фронті було 136 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 105632 перегляди

За добу відбулося 136 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 41 атака. Ворог завдав 58 авіаударів, використав 436 дронів-камікадзе та здійснив 3169 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

Від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку ворог атакував 41 раз, також ворог активний на Лиманському та Курахівському напрямках, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22:00 неділі, передає УНН.

Деталі

"Російські загарбники завдали одного удару трьома ракетами та 58 авіаударів, скинувши 95 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 436 дронів-камікадзе та здійснили 3169 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні ГШ ЗСУ у Facebook.

Як повідомляється, на Покровському напрямку відбувалося 41 бойове зіткнення в районах восьми населених пунктів. Майже половину атак ворог сконцентрував біля Новогродівки. Сили оборони загалом на напрямку відбили вже 37 штурмів, атаки окупантів ще тривають неподалік Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового та в бік Сухої Балки.

"Попередньо, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 254 окупанти. Також знищено дві ББМ, дві артилерійські системи, три БпЛА та 15 одиниць автотранспорту. До того ж, пошкоджено БТР, артилерійську систему, 120-мм міномет і три одиниці автотранспорту", - йдеться у зведенні.

На Лиманському напрямку протягом дня відбулося 21 бойове зіткнення поблизу семи різних населених пунктів, зосереджували зусилля в районах Невського та Дружелюбівки, де провели 13 атак.

На Курахівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції поблизу Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки та Костянтинівки. "Наші воїни знищили чотири та пошкодили три бойові машини піхоти. Крім того, окупанти назавжди втратили шість автомобілів і 25 військовослужбовців", - уточнюють у зведенні.

На Куп'янському напрямку ворог 13 разів атакував наші оборонні рубежі біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колесниківки, Лозової та Стельмахівки. Одинадцять боїв завершено, два - тривають.

На Краматорському напрямку відбувалося 12 боїв. Основні зусилля ворог докладав у районі Часового Яру, де провів сім безуспішних штурмів.

На Времівському напрямку противник здійснив дев'ять наступальних і штурмових дій у бік Вугледара та Водяного. Один бій - досі триває.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували українські війська біля Нелипівки та Торецька. Чотири атаки зупинено, три штурми в районі Нелипівки досі тривають.

На Сіверському напрямку захисники української землі відбили шість ворожих штурмів у районах Білогорівки, Спірної, Верхньокам'янського, Виїмки, один бій триває неподалік Іванодар'ївки.

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожі штурми неподалік Вовчанська та Липців.

"За наявною на теперішній час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили 76 окупантів, знищили два танки, артилерійську систему, 32 БПЛА, п'ять автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки, також було пошкоджено дев'ять артилерійських систем та три автомобілі", - інформує Генштаб.

На Придніпровському напрямку ворог не мав успіху, двічі атакуючи позиції наших підрозділів.

На інших напрямках - без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 67 окремої механізованої бригади, які ефективно знищують ворога та стійко тримають оборону.

Генштаб: 135 боєзіткнень на фронті, основні атаки були зафіксовані на Покровському напрямку23.08.24, 02:00 • 106584 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01