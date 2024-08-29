Генштаб: российские войска активизировались на Кураховском и Купянском направлениях

Российские войска активизировались на Кураховском (30 атак) и Купянском (24 атаки) направлении, также продолжают интенсивные атаки на Покровском, сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 23:00 четверга, передает УНН.

Детали

Так, с начала суток произошло 156 боевых столкновений.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Отбиты две атаки в районах Липцов и Волчанска. Еще два боевых столкновения продолжаются. Ситуация контролируемая.

«Ориентировочные потери вражеских войск в настоящее время составили 56 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожена боевая бронированная машина, десять единиц автомобильной и единица специальной техники, также уничтожено 34 БпЛА. Повреждены два танка, боевая бронированная машина и две артиллерийские системы», - говорится в сводке.

На Купянском направлении противник 24 раза пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций вблизи Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой. Сейчас продолжается пять вражеских атак.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в направлении населенных пунктов Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу. Сейчас продолжается бой вблизи Невского.

На Северском направлении в течение дня украинские защитники отбили семь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского и Выемки. До сих пор продолжается три боевых столкновения, противник пытается прорваться в сторону Звановки.

На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Клещеевки, Андреевки и Часового Яра, однако, попытки наступления врага на позиции Сил обороны Украины были отбиты украинскими защитниками.

На Торецком направлении враг 13 раз пытался вклиниться в украинскую оборону. С начала суток оккупанты осуществляли штурмовые действия вблизи Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки. До сих пор продолжаются бои вблизи Торецка и Дачного.

На Покровском направлении враг продолжает интенсивные атаки. Здесь в течение дня агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки.

«32 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боевых столкновений - продолжаются. Ситуация сложная, однако наши воины делают все для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории», - сказано в сообщении.

По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на Покровском направлении составили 225 человек убитыми и ранеными. Уничтожены две артиллерийские системы, РСЗО, пять автомобилей и единица специальной техники. Кроме того, автомобиль и одна вражеская пушка были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отбили 26 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Временском направлении произошло 14 боевых столкновений. Продолжаются бои вблизи Угледара, Константиновки и Водяного. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.

На Ореховском направлении три атаки врага отбиты украинскими защитниками в течение дня вблизи Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении украинские военные один раз дали отпор оккупантам.

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