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Генштаб підтвердив ураження НПЗ у татарстані: на території заводу виникла пожежа

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Удар дронами FP-1 спричинив пожежі на НПЗ «ТАНЕКО» у татарстані. У Генштабі також повідомили про ураження термінала «Таманьнефтегаз».

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у татарстані: на території заводу виникла пожежа

У ніч на 20 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника, серед яких нафтопереробний завод у татарстані. Інформацію про наслідки ураження повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН

"Так, уражено нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську Республіки татарстан рф, де зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства", - йдеться у повідомленні Генштабу. 

Як повідомили у Генштабі, "ТАНЕКО" – може переробляти до 16 млн тонн нафтової сировини на рік. Виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема моторні палива та іншу продукцію нафтопереробки. Задіяний у забезпеченні армії противника.

Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point підтвердила, що ураження відбулося з використанням далекобійних дронів FP-1. Ураження здійснили оператори 1-го окремого центру СБС

Як повідомили у Генштабі, окрім того, уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у волні краснодарського краю рф. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

"Таманьнефтегаз" – один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Потужності Таманського перевантажувального комплексу забезпечують перевалку до 19,9 млн тонн нафти, нафтопродуктів та скраплених вуглеводневих газів на рік. Термінал забезпечує перевантаження нафти та нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна. Забезпечує логістичні та паливні потреби армії рф.

"Ступінь завданих збитків уточнюється", - додали у ГШ ЗСУ. 

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Нагадаємо 

З початку липня це вже друга атака на НПЗ "ТАНЕКО", перше ураження відбулося у ніч на 10 липня, тоді на території заводу також виникла пожежа.

Юлія Мельник

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