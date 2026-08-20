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Генштаб подтвердил поражение НПЗ в татарстане: на территории завода возник пожар

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Удар дронами FP-1 вызвал пожары на НПЗ "ТАНЕКО" в татарстане. В Генштабе также сообщили о поражении терминала "Таманьнефтегаз".

Генштаб подтвердил поражение НПЗ в татарстане: на территории завода возник пожар

В ночь на 20 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов противника, среди которых нефтеперерабатывающий завод в татарстане. Информацию о последствиях поражения сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН

"Так, поражён нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" в нижнекамске республики татарстан рф, где зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории предприятия", — говорится в сообщении Генштаба. 

Как сообщили в Генштабе, "ТАНЕКО" может перерабатывать до 16 млн тонн нефтяного сырья в год. Производит широкий спектр нефтепродуктов, в частности моторное топливо и другую продукцию нефтепереработки. Задействован в обеспечении армии противника.

Украинская оборонно-технологическая компания Fire Point подтвердила, что поражение произошло с использованием дальнобойных дронов FP-1. Поражение осуществили операторы 1-го отдельного центра ССО

Как сообщили в Генштабе, кроме того, поражён нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в посёлке Волна Краснодарского края рф. Зафиксирован пожар на территории объекта.

"Таманьнефтегаз" — один из ключевых российских нефтяных терминалов в Черноморском регионе. Мощности Таманского перевалочного комплекса обеспечивают перевалку до 19,9 млн тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов в год. Терминал обеспечивает перевалку нефти и нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские суда. Обеспечивает логистические и топливные потребности армии рф.

"Степень нанесённого ущерба уточняется", — добавили в ГШ ВСУ. 

До 60% ударов по целям в России осуществляются с помощью дронов Fire Point — Штилерман на Eurosatory-202616.06.26, 12:57 • 20867 просмотров

Напомним 

С начала июля это уже вторая атака на НПЗ "ТАНЕКО", первое поражение произошло в ночь на 10 июля, тогда на территории завода также возник пожар.

Юлия Мельник

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