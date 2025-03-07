Генштаб оновив карту бойових дій: найгарячіше - на двох напрямках
Київ • УНН
За минулу добу на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, найбільше - на курщині та Торецькому напрямку. Противник завдав 89 авіаційних ударів та здійснив понад 5100 обстрілів українських позицій.
На фронті минулої доби сталося 146 боїв, найбільше - на Торецькому напрямку та на курщині, повідомили у ранковому зведенні 7 березня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 6 березня, пише УНН.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 2729 дронів-камікадзе. Окрім цього, здійснив понад п’ять тисяч сто обстрілів, з них 194 - із реактивних систем залпового вогню.
"За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу і техніки та один засіб РЕБ окупантів", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.
На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в напрямку Григорівки.
На Сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.
На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень в районі населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 33 атаки неподалік Диліївки, Кримського, Озарянівки, Леонідівки та Торецька.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 19 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Улакли та Андріївка.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак позицій наших військ поблизу Костянтинополя, Скудного та Бурлацького.
На Гуляйпільському напрямку противник атакував п’ять разів в районах Привільного та Новосілки.
На Оріхівському напрямку за добу наші захисники відбили 11 спроб ворога просунутись вперед в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам’янського та П’ятихаток.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 32 атаки росіян. Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих бомб, а також здійснив 467 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 26 - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.
Генштаб оновив дані: ЗСУ знищили 1150 противників07.03.25, 07:09 • 50917 переглядiв