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Генштаб обновил карту боевых действий: горячие всего - на двух направлениях

Киев • УНН

 • 31734 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений, больше всего - на Курщине и Торецком направлении. Противник нанес 89 авиационных ударов и осуществил более 5100 обстрелов украинских позиций.

Генштаб обновил карту боевых действий: горячие всего - на двух направлениях

На фронте за прошлые сутки произошло 146 боев, больше всего - на Торецком направлении и на курщине, сообщили в утреннем сводке 7 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 6 марта, пишет УНН.

Всего, в течение прошлых суток зафиксировано 146 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 89 авиационных ударов, сбросив 149 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 2729 дронов-камикадзе. Кроме этого, осуществил более пяти тысяч ста обстрелов, из них 194 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники и одно средство РЭБ оккупантов", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошлые сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника неподалеку Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ивановки, Балки Журавки, Ямполовки и в направлении Григорьевки.

На Сиверском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в районе населенного пункта Часов Яр и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг осуществил 33 атаки неподалеку Дилиевки, Крымского, Озариановки, Леонидовки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 19 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Проминь, Даченское, Котлине, Надиевка, Улакли и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили пять атак позиций наших войск неподалеку Константинополя, Скудного и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении противник атаковал пять раз в районах Привольного и Новоселки.

На Ореховском направлении за сутки наши защитники отразили 11 попыток врага продвинуться вперед в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков, Нестерянки, Каменского и Пятихаток.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"В оперативной зоне на курщине подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки отразили 32 атаки россиян. Кроме этого, враг нанес 27 авиационных ударов с применением 35 управляемых бомб, а также осуществил 467 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 26 - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Генштаб обновил данные: ВСУ уничтожили 1150 противников07.03.25, 07:09 • 50916 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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