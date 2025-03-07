Генштаб обновил данные: ВСУ уничтожили 1150 противников
Киев • УНН
За прошедшие сутки оккупанты потеряли 1150 военнослужащих, 3 танка и 23 бронемашины. Общие потери врага с начала войны составили 882 950 человек.
Захватчики потеряли 1150 военнослужащих. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 07.03.25:
- Личный состав: 882 950 (+1150).
- Танки: 10264 (+3).
- Бронированные боевые машины: 21334 (+23).
- Артиллерийские системы: 23124 (+16).
- РСЗО: 1306.
- Средства ПВО: 1096.
- Самолеты: 370.
- Вертолеты: 331.
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 28024 (+95).
- Крылатые ракеты: 3085.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 39678 (+72).
- Специальная техника: 3769.
138 боевых столкновений на фронте: где оккупанты наиболее активно штурмовали позиции ВСУ - Генштаб07.03.25, 01:24 • 21564 просмотра