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Генштаб обновил данные: ВСУ уничтожили 1150 противников

Киев • УНН

 • 50916 просмотра

За прошедшие сутки оккупанты потеряли 1150 военнослужащих, 3 танка и 23 бронемашины. Общие потери врага с начала войны составили 882 950 человек.

Генштаб обновил данные: ВСУ уничтожили 1150 противников

Захватчики потеряли 1150 военнослужащих. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 07.03.25:

- Личный состав: 882 950 (+1150).

- Танки: 10264 (+3).

- Бронированные боевые машины: 21334 (+23).

- Артиллерийские системы: 23124 (+16).

- РСЗО: 1306.

- Средства ПВО: 1096.

- Самолеты: 370.

- Вертолеты: 331.

- БПЛА оперативно-тактического уровня: 28024 (+95).

- Крылатые ракеты: 3085.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 39678 (+72).

- Специальная техника: 3769.

138 боевых столкновений на фронте: где оккупанты наиболее активно штурмовали позиции ВСУ - Генштаб07.03.25, 01:24 • 21564 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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