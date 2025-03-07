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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 32390 перегляди

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Генштаб оновив дані: ЗСУ знищили 1150 противників

Київ • УНН

 • 50917 перегляди

За минулу добу окупанти втратили 1150 військових, 3 танки та 23 бронемашини. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 882 950 особового складу.

Генштаб оновив дані: ЗСУ знищили 1150 противників

Загарбники втратили 1150 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 07.03.25:

- Особовий склад: 882 950 (+1150).

- Танки: 10264 (+3).

- Броньовані бойові машини: 21334 (+23).

- Артилерійські системи: 23124 (+16).

- РСЗВ: 1306.

- Засоби ППО: 1096.

- Літаки: 370.

- Гелікоптери: 331.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 28024 (+95).

- Крилаті ракети: 3085.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 39678 (+72).

- Спеціальна техніка: 3769.

138 бойових зіткнень на фронті: де окупанти найактивніше штурмували позиції ЗСУ - Генштаб07.03.25, 01:24 • 21565 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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