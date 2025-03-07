Генштаб оновив дані: ЗСУ знищили 1150 противників
Київ • УНН
За минулу добу окупанти втратили 1150 військових, 3 танки та 23 бронемашини. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 882 950 особового складу.
Загарбники втратили 1150 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 07.03.25:
- Особовий склад: 882 950 (+1150).
- Танки: 10264 (+3).
- Броньовані бойові машини: 21334 (+23).
- Артилерійські системи: 23124 (+16).
- РСЗВ: 1306.
- Засоби ППО: 1096.
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 28024 (+95).
- Крилаті ракети: 3085.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 39678 (+72).
- Спеціальна техніка: 3769.
138 бойових зіткнень на фронті: де окупанти найактивніше штурмували позиції ЗСУ - Генштаб07.03.25, 01:24 • 21565 переглядiв