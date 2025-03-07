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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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138 бойових зіткнень на фронті: де окупанти найактивніше штурмували позиції ЗСУ - Генштаб

Київ • УНН

 • 21565 перегляди

За добу відбулося 138 бойових зіткнень, найбільше атак ворога зафіксовано на Торецькому напрямку - 32 спроби прориву. На інших напрямках противник також проводив активні наступальні дії.

138 бойових зіткнень на фронті: де окупанти найактивніше штурмували позиції ЗСУ - Генштаб

На фронті відбулося 138 бойових зіткнень. Супротивник бив активно на Торецькому напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив 5 штурмів у районі Загризового.

На Лиманському напрямку загарбники 15 разів біля Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в напрямку Григорівки. 

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень біля Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти 32 рази атакували неподалік Диліївки, Кримського, Озарянівки та Торецька.

На Покровському напрямку терористи 17 разів намагалися прорвати оборону біля населених пунктів Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 5 разів атакував поблизу Костянтинополя, Скудного та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку противник атакував 5 разів в районах Привільного та Новосілки.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 10 атак у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам’янського та П’ятихаток.

ЗСУ завдали точних ударів по військових об'єктах рф. У Генштабі розкрили деталі06.03.25, 18:24 • 54759 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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