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138 боевых столкновений на фронте: где оккупанты наиболее активно штурмовали позиции ВСУ - Генштаб

Киев • УНН

 • 21564 просмотра

За сутки произошло 138 боевых столкновений, наибольшее количество атак противника зафиксировано на Торецком направлении - 32 попытки прорыва. На других направлениях противник также проводил активные наступательные действия.

138 боевых столкновений на фронте: где оккупанты наиболее активно штурмовали позиции ВСУ - Генштаб

На фронте произошло 138 боевых столкновений. Противник активно действовал на Торецком направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении ВСУ отразили 3 атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор провел 5 штурмов в районе Загризового.

На Лиманском направлении захватчики 15 раз атаковали возле Ивановки, Балки Журавки, Ямполовки и в направлении Григориевки. 

На Северском направлении враг осуществил одну попытку в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении произошло 14 боевых столкновений возле Часового Яра и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты 32 раза атаковали неподалеку от Дилиевки, Крымского, Озариановки и Торецка.

На Покровском направлении террористы 17 раз пытались прорвать оборону возле населенных пунктов Промень, Даченское, Котлине, Надиевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 5 раз атаковал поблизости от Константинополя, Скудного и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении противник атаковал 5 раз в районах Привильного и Новоселки.

На Ореховском направлении ВСУ отразили 10 атак в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков, Нестерянки, Каменского и Пятихаток.

ВСУ нанесли точные удары по военным объектам рф. В Генштабе раскрыли детали06.03.25, 18:24 • 54757 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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