138 боевых столкновений на фронте: где оккупанты наиболее активно штурмовали позиции ВСУ - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 138 боевых столкновений, наибольшее количество атак противника зафиксировано на Торецком направлении - 32 попытки прорыва. На других направлениях противник также проводил активные наступательные действия.
На фронте произошло 138 боевых столкновений. Противник активно действовал на Торецком направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении ВСУ отразили 3 атаки врага в районе Волчанска.
На Купянском направлении агрессор провел 5 штурмов в районе Загризового.
На Лиманском направлении захватчики 15 раз атаковали возле Ивановки, Балки Журавки, Ямполовки и в направлении Григориевки.
На Северском направлении враг осуществил одну попытку в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении произошло 14 боевых столкновений возле Часового Яра и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты 32 раза атаковали неподалеку от Дилиевки, Крымского, Озариановки и Торецка.
На Покровском направлении террористы 17 раз пытались прорвать оборону возле населенных пунктов Промень, Даченское, Котлине, Надиевка и Андреевка.
На Новопавловском направлении враг 5 раз атаковал поблизости от Константинополя, Скудного и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении противник атаковал 5 раз в районах Привильного и Новоселки.
На Ореховском направлении ВСУ отразили 10 атак в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков, Нестерянки, Каменского и Пятихаток.
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