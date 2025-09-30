$41.480.01
04:27 • 5658 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
04:06 • 9020 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 42825 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 83960 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 51990 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 51283 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 54331 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 30223 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 25651 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 17668 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
Генштаб оновив карту бойових дій: майже третина зі 176 боїв припала на Покровський напрямок

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 176 боєзіткнень, з яких майже третина припала на Покровський напрямок. Ворог здійснив 51 авіаційний удар та 4463 обстріли, залучивши 5531 дрон-камікадзе.

Генштаб оновив карту бойових дій: майже третина зі 176 боїв припала на Покровський напрямок

Майже третина зі 176 боїв минулої доби на фронті прийшлася на Покровський напрямок, також ворог був активнішим на Новопавлівському, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 30 вересня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 176 боєзіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4463 обстріли, зокрема 126 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5531 дрон-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один артилерійський засіб противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих бомб, здійснив 181 обстріл, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Степової Новоселівки та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Середнє, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника поблизу Серебрянки та в бік населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Міньківки та Костянтинівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки Донецької області.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 37 атак у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Зелений Гай, Новохатське, Піддубне, Комишуваха, Соснівка, Січневе, Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та в бік Новопавлівки й Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення - противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Армія рф зазнала значних втрат: 970 військових, 27 артсистем та 4 танки знищено за добу - Генштаб30.09.25, 07:36 • 1636 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна